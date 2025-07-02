02.07.2025
Смотреть онлайн California Storm - Дэвис - Женщины 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: California Storm — Дэвис - Женщины . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
California Storm
10'
45+1'
88'
Завершен
3 : 0
02 июля 2025
California Storm
10'
California Storm
45+1'
Счет после первого тайма 2:0
California Storm
88'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
8'
Дэвис - Женщины - Угловой
10'
California Storm - 1-ый Гол
15'
California Storm - Угловой
30'
California Storm - Угловой
30'
California Storm - Угловой
36'
Дэвис - Женщины - Угловой
45'
California Storm - Угловой
45+1'
California Storm - 2-ой Гол
48'
Дэвис - Женщины - Угловой
74'
Дэвис - Женщины - Угловой
86'
Дэвис - Женщины - Угловой
88'
California Storm - 3-ий Гол
90+2'
Дэвис - Женщины - Угловой
Превью матча California Storm — Дэвис - Женщины
Статистика матча
Атаки
110
104
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
14
7
Удары в створ ворот
10
3
Комментарии к матчу