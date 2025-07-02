02.07.2025
Смотреть онлайн Пиауи (20) - Комерсиаль Ананиндеуа (20) 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Лига U20: Пиауи (20) — Комерсиаль Ананиндеуа (20) . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия - Лига U20
Завершен
3 : 0
02 июля 2025
Комерсиаль Ананиндеуа (20)
34'
77'
81'
Текстовая трансляция
5'
Piaui U20 - Угловой
11'
Comercial PA U20 - Угловой
34'
Piaui U20 - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
77'
Piaui U20 - 2-ой Гол
81'
Piaui U20 - 3-ий Гол
88'
Comercial PA U20 - Угловой
90'
Comercial PA U20 - Угловой
90+1'
Comercial PA U20 - Угловой
90+4'
Comercial PA U20 - Угловой
90+5'
Comercial PA U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0
Превью матча Пиауи (20) — Комерсиаль Ананиндеуа (20)
Статистика матча
Владение мячом
42%
Атаки
160
252
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
3
12
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу