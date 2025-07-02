Фрибет 15000₽
02.07.2025

Смотреть онлайн Пиауи (20) - Комерсиаль Ананиндеуа (20) 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Лига U20: Пиауи (20)Комерсиаль Ананиндеуа (20) . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия - Лига U20
Пиауи (20)
Завершен
3 : 0
02 июля 2025
Комерсиаль Ананиндеуа (20)
34'
77'
81'
Смотреть онлайн
Piaui U20 icon
34'
Счет после первого тайма 1:0
Piaui U20 icon
77'
Piaui U20 icon
81'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Piaui U20 - Угловой
11'
Угловой
Comercial PA U20 - Угловой
34'
Piaui U20 - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
77'
Piaui U20 - 2-ой Гол
81'
Piaui U20 - 3-ий Гол
88'
Угловой
Comercial PA U20 - Угловой
90'
Угловой
Comercial PA U20 - Угловой
90+1'
Угловой
Comercial PA U20 - Угловой
90+4'
Угловой
Comercial PA U20 - Угловой
90+5'
Угловой
Comercial PA U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Пиауи (20) — Комерсиаль Ананиндеуа (20)

Статистика матча

Владение мячом
Пиауи (20) Пиауи (20)
42%
Комерсиаль Ананиндеуа (20) Комерсиаль Ананиндеуа (20)
58%
Атаки
160
252
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
3
12
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу
