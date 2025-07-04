Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Альтос (20) - Parnahyba SC PI 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Лига U20: Альтос (20)Parnahyba SC PI . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия - Лига U20
Альтос (20)
41'
76'
Завершен
2 : 0
04 июля 2025
Parnahyba SC PI
Смотреть онлайн
Альтос (20) icon
41'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
Альтос (20) icon
76'
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,1
Текстовая трансляция
23'
Угловой
Альтос (20) - Угловой
24'
Угловой
Альтос (20) - Угловой
29'
Угловой
Parnahyba SC PI - Угловой
30'
Угловой
Альтос (20) - Угловой
41'
Альтос (20) - 1-ый Гол
44'
Угловой
Альтос (20) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
51'
Угловой
Альтос (20) - Угловой
60'
Угловой
Parnahyba SC PI - Угловой
72'
Угловой
Parnahyba SC PI - Угловой
75'
Угловой
Parnahyba SC PI - Угловой
76'
Альтос (20) - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,1

Превью матча Альтос (20) — Parnahyba SC PI

Статистика матча

Владение мячом
Альтос (20) Альтос (20)
49%
Parnahyba SC PI Parnahyba SC PI
51%
Атаки
141
134
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
11
5
Удары в створ ворот
7
4
Комментарии к матчу
