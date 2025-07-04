04.07.2025
Смотреть онлайн Альтос (20) - Parnahyba SC PI 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Лига U20: Альтос (20) — Parnahyba SC PI . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия - Лига U20
Альтос (20)
41'
76'
Завершен
2 : 0
04 июля 2025
Альтос (20)
41'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
Альтос (20)
76'
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,1
Текстовая трансляция
23'
Альтос (20) - Угловой
24'
Альтос (20) - Угловой
29'
Parnahyba SC PI - Угловой
30'
Альтос (20) - Угловой
41'
Альтос (20) - 1-ый Гол
44'
Альтос (20) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
51'
Альтос (20) - Угловой
60'
Parnahyba SC PI - Угловой
72'
Parnahyba SC PI - Угловой
75'
Parnahyba SC PI - Угловой
76'
Альтос (20) - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,1
Превью матча Альтос (20) — Parnahyba SC PI
Статистика матча
Владение мячом
49%
51%
Атаки
141
134
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
11
5
Удары в створ ворот
7
4
