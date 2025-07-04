Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Блуминг - Боливар 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: БлумингБоливар, 4 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Рамон Тахуичи Агилера.

МСК, 4 тур, Стадион: Рамон Тахуичи Агилера
Bolivia Copa Division Profesional
Блуминг
Отложен
- : -
04 июля 2025
Боливар
Превью матча Блуминг — Боливар

История последних встреч

Блуминг
Блуминг
Боливар
Блуминг
0 побед
2 ничьих
2 побед
0%
50%
50%
19.12.2025
Боливар
Боливар
5:0
Блуминг
Блуминг
Обзор
16.12.2025
Блуминг
Блуминг
1:1
Боливар
Боливар
Обзор
18.10.2025
Блуминг
Блуминг
1:2
Боливар
Боливар
Обзор
17.08.2025
Блуминг
Блуминг
1:1
Боливар
Боливар
Обзор
Комментарии к матчу
