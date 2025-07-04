04.07.2025
Смотреть онлайн Стронгест - Оруро Роял 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Стронгест — Оруро Роял, 4 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эрнандо Силес.
МСК, 4 тур, Стадион: Эрнандо Силес
Bolivia Copa Division Profesional
Завершен
0 : 1
04 июля 2025
Оруро Роял
Yerco Vallejos 25'
Текстовая трансляция
25'
Yerco Vallejos - 1-ый Гол
45+7'
Стронгест - Незабитый пенальти
Счет после первого тайма 0:1 : 3,7
59'
Стронгест - Угловой
64'
Стронгест - Угловой
69'
Оруро Роял - Угловой
81'
Стронгест - Угловой
90+3'
Оруро Роял - Угловой
90+8'
Стронгест - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,7
Превью матча Стронгест — Оруро Роял
История последних встреч
Стронгест
Оруро Роял
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
23.11.2025
Стронгест
2:1
Оруро Роял
Статистика матча
Владение мячом
52%
48%
Атаки
37
36
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
3
2
Комментарии к матчу