04.07.2025

Смотреть онлайн Стронгест - Оруро Роял 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: СтронгестОруро Роял, 4 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эрнандо Силес.

МСК, 4 тур, Стадион: Эрнандо Силес
Bolivia Copa Division Profesional
Стронгест
Завершен
0 : 1
04 июля 2025
Оруро Роял
Yerco Vallejos 25'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Yerco Vallejos icon
25'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,7
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,7
Текстовая трансляция
25'
Yerco Vallejos - 1-ый Гол
45+7'
Стронгест - Незабитый пенальти
Счет после первого тайма 0:1 : 3,7
59'
Угловой
Стронгест - Угловой
64'
Угловой
Стронгест - Угловой
69'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
81'
Угловой
Стронгест - Угловой
90+3'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
90+8'
Угловой
Стронгест - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,7

Превью матча Стронгест — Оруро Роял

История последних встреч

Стронгест
Стронгест
Оруро Роял
Стронгест
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
23.11.2025
Стронгест
Стронгест
2:1
Оруро Роял
Оруро Роял
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Стронгест Стронгест
52%
Оруро Роял Оруро Роял
48%
Атаки
37
36
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
3
2
Игры 4 тур
14.11.2025
Университарио Де Винто
0:0
Блуминг
Завершен
13.11.2025
Стронгест
2:2
Аврора
Завершен
13.11.2025
Насьональ Потоси
3:1
Ориенте Петролеро
Завершен
12.11.2025
Сан-Антонио Було Було
2:1
Альвэйс Реади
Завершен
17.08.2025
Блуминг
1:1
Боливар
Завершен
14.08.2025
Гуабира Монтеро
3:1
Индепендьенте Петролеро
Завершен
13.08.2025
Альвэйс Реади
6:0
Реал Томаяпо
Завершен
05.07.2025
Гуабира Монтеро
-:-
Индепендьенте Петролеро
Отложен
05.07.2025
Хорхе Вильстерманн
1:3
Насьональ Потоси
Завершен
04.07.2025
Блуминг
-:-
Боливар
Отложен
04.07.2025
Стронгест
0:1
Оруро Роял
Завершен
03.07.2025
ГВ Сан-Хосе
5:0
Academia de Balompie Boliviano
Завершен
03.07.2025
Аврора
0:3
Сан-Антонио Було Було
Завершен
02.07.2025
Альвэйс Реади
-:-
Реал Томаяпо
Отложен
Комментарии к матчу
