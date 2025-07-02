Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.07.2025

Смотреть онлайн Майами Датч Лайонс - Наплес Юнайтед 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США - NPSL: Майами Датч ЛайонсНаплес Юнайтед, 1 тур . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tropical Park Stadium.

МСК, 1 тур, Стадион: Tropical Park Stadium
Чемпионат США - NPSL
Майами Датч Лайонс
5'
Завершен
1 : 2
02 июля 2025
Наплес Юнайтед
21'
34'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Майами Датч Лайонс FC icon
5'
Наплес Юнайтед icon
21'
Наплес Юнайтед icon
34'
Счет после первого тайма 1:2
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
5'
Майами Датч Лайонс FC - 1-ый Гол
17'
Угловой
Наплес Юнайтед - Угловой
21'
Наплес Юнайтед - 2-ой Гол
30'
Угловой
Наплес Юнайтед - Угловой
34'
Наплес Юнайтед - 3-ий Гол
42'
Угловой
Наплес Юнайтед - Угловой
45'
Угловой
Наплес Юнайтед - Угловой
45+1'
Угловой
Наплес Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
64'
Угловой
Наплес Юнайтед - Угловой
65'
Угловой
Наплес Юнайтед - Угловой
67'
Угловой
Наплес Юнайтед - Угловой
77'
Угловой
Наплес Юнайтед - Угловой
83'
Угловой
Майами Датч Лайонс FC - Угловой
89'
Угловой
Майами Датч Лайонс FC - Угловой
90+3'
Угловой
Наплес Юнайтед - Угловой
90+4'
Угловой
Наплес Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Майами Датч Лайонс — Наплес Юнайтед

Статистика матча

Атаки
0
0
Угловые
2
11
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
2
Игры 1 тур
03.08.2025
Эль Фаролито
2:3
Hickory FC
Завершен
20.07.2025
Эль Фаролито
4:1
Cruizers FC
Завершен
20.07.2025
Флауэр Сити Юнион
0:3
Michigan Rangers
Завершен
20.07.2025
Hickory FC
1:0
Лаббок Матадорс
Завершен
20.07.2025
Вест Честер Юнайтед
1:2
Ristozi FC
Завершен
13.07.2025
West Texas FC
2:4
Лаббок Матадорс
Завершен
13.07.2025
Siouxland United FC
3:0
Джой Сент Луис Парк
Завершен
13.07.2025
Virginia Dream
1:2
Ristozi FC
Завершен
13.07.2025
Вест Честер Юнайтед
2:1
Филадельфия Юкрейниан
Завершен
13.07.2025
Джэксонвилл Армада (23)
2:0
Наплес Юнайтед
Завершен
13.07.2025
Флауэр Сити Юнион
-:-
Ambassadors FC Ohio
Отменен
12.07.2025
Хартфорд Сити
0:1
New Haven United
Завершен
06.07.2025
Лаббок Матадорс
1:2
West Texas FC
Завершен
06.07.2025
Форт Ворт Вакерос
-:-
КФ10 Хьюстон
Отменен
06.07.2025
Wisconsin Conquerors FC
0:2
Милуоки Торрент
Завершен
06.07.2025
Нью Орлеанс Джестерс
1:3
Джэксонвилл Армада (23)
Завершен
06.07.2025
Мотаун
5:1
WC Predators
Завершен
06.07.2025
Philadelphia Union Ds
-:-
Джексон Лайонс
Отменен
06.07.2025
Buffalo Stallions
3:4
Ambassadors FC Ohio
Завершен
06.07.2025
Virginia Dream
6:0
Вирджиния Бич Сити
Завершен
06.07.2025
FC Florida
3:6
Орландо Лион
Завершен
05.07.2025
Alexandria Rough Diamonds
0:10
Александрия Редс
Завершен
03.07.2025
ФК Арканзас Вулвз
4:3
Oklahoma Utd FC
Завершен
03.07.2025
Дулут
3:2
Siouxland United FC
Завершен
03.07.2025
Ambassadors FC Ohio
4:1
Ерие Коммодорес
Завершен
03.07.2025
Сиракьюс
0:4
Rochester NY FC Academy
Завершен
03.07.2025
Buffalo Stallions
0:3
Флауэр Сити Юнион
Завершен
03.07.2025
DMV Elite FC
1:2
District Elite FC
Завершен
03.07.2025
Burlington United FC
0:0
865 Alliance
Завершен
03.07.2025
New Jersey United AC
4:1
Players Development Academy
Завершен
03.07.2025
Пенсильвания Классикс
1:3
Вест Честер Юнайтед
Завершен
03.07.2025
Bristol Rhythm AFC
3:6
Charlottetowne Hops
Завершен
02.07.2025
Майами Датч Лайонс
1:2
Наплес Юнайтед
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Сибирь Сибирь
30 Декабря
12:15
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
СКА СКА
30 Декабря
19:30
Локомотив Локомотив
Торпедо Торпедо
30 Декабря
19:00
ЦСКА ЦСКА
Динамо Москва Динамо Москва
30 Декабря
17:00
Авангард Авангард
Барыс Барыс
30 Декабря
16:30
Автомобилист Автомобилист
Лада Лада
30 Декабря
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Динамо Минск Динамо Минск
30 Декабря
17:00
Челси Челси
Борнмут Борнмут
30 Декабря
22:30
AK Барс AK Барс
Северсталь Северсталь
30 Декабря
19:00
Арсенал Арсенал
Астон Вилла Астон Вилла
30 Декабря
23:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA