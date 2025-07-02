02.07.2025
Смотреть онлайн Майами Датч Лайонс - Наплес Юнайтед 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США - NPSL: Майами Датч Лайонс — Наплес Юнайтед, 1 тур . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tropical Park Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Tropical Park Stadium
Чемпионат США - NPSL
Завершен
1 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
5'
Майами Датч Лайонс FC - 1-ый Гол
17'
Наплес Юнайтед - Угловой
21'
Наплес Юнайтед - 2-ой Гол
30'
Наплес Юнайтед - Угловой
34'
Наплес Юнайтед - 3-ий Гол
42'
Наплес Юнайтед - Угловой
45'
Наплес Юнайтед - Угловой
45+1'
Наплес Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
64'
Наплес Юнайтед - Угловой
65'
Наплес Юнайтед - Угловой
67'
Наплес Юнайтед - Угловой
77'
Наплес Юнайтед - Угловой
83'
Майами Датч Лайонс FC - Угловой
89'
Майами Датч Лайонс FC - Угловой
90+3'
Наплес Юнайтед - Угловой
90+4'
Наплес Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Майами Датч Лайонс — Наплес Юнайтед
Статистика матча
Атаки
0
0
Угловые
2
11
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
2
Игры 1 тур
03.08.2025
2:3
20.07.2025
4:1
20.07.2025
0:3
20.07.2025
1:0
20.07.2025
1:2
13.07.2025
2:4
13.07.2025
3:0
13.07.2025
1:2
13.07.2025
2:1
13.07.2025
2:0
13.07.2025
-:-
12.07.2025
0:1
06.07.2025
1:2
06.07.2025
-:-
06.07.2025
0:2
06.07.2025
1:3
06.07.2025
5:1
06.07.2025
-:-
06.07.2025
3:4
06.07.2025
6:0
06.07.2025
3:6
05.07.2025
0:10
03.07.2025
4:3
03.07.2025
3:2
03.07.2025
4:1
03.07.2025
0:4
03.07.2025
0:3
03.07.2025
1:2
03.07.2025
0:0
03.07.2025
4:1
03.07.2025
1:3
03.07.2025
3:6
02.07.2025
1:2
