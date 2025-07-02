Фрибет 15000₽
02.07.2025

Смотреть онлайн SF Nighthawks - SF Elite Women 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: SF NighthawksSF Elite Women . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
SF Nighthawks
38'
46'
82'
Завершен
3 : 2
02 июля 2025
SF Elite Women
31'
80'
Смотреть онлайн
SF Elite Women icon
31'
SF Nighthawks icon
38'
Счет после первого тайма 1:1
SF Nighthawks icon
46'
SF Elite Women icon
80'
SF Nighthawks icon
82'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
27'
Угловой
SF Nighthawks - Угловой
28'
Угловой
SF Nighthawks - Угловой
31'
SF Elite Women - 1-ый Гол
38'
SF Nighthawks - 2-ой Гол
45+1'
Угловой
SF Elite Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
46'
SF Nighthawks - 3-ий Гол
68'
Угловой
SF Elite Women - Угловой
77'
Угловой
SF Nighthawks - Угловой
80'
SF Elite Women - 4-ый Гол
82'
SF Nighthawks - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча SF Nighthawks — SF Elite Women

Статистика матча

Владение мячом
SF Nighthawks SF Nighthawks
55%
SF Elite Women SF Elite Women
45%
Атаки
90
75
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
9
2
Удары в створ ворот
5
4
