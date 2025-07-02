02.07.2025
Смотреть онлайн SF Nighthawks - SF Elite Women 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: SF Nighthawks — SF Elite Women . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
SF Nighthawks
38'
46'
82'
Завершен
3 : 2
02 июля 2025
SF Elite Women
31'
80'
SF Elite Women
31'
SF Nighthawks
38'
Счет после первого тайма 1:1
SF Nighthawks
46'
SF Elite Women
80'
SF Nighthawks
82'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
27'
SF Nighthawks - Угловой
28'
SF Nighthawks - Угловой
31'
SF Elite Women - 1-ый Гол
38'
SF Nighthawks - 2-ой Гол
45+1'
SF Elite Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
46'
SF Nighthawks - 3-ий Гол
68'
SF Elite Women - Угловой
77'
SF Nighthawks - Угловой
80'
SF Elite Women - 4-ый Гол
82'
SF Nighthawks - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2
Превью матча SF Nighthawks — SF Elite Women
Статистика матча
Владение мячом
55%
45%
Атаки
90
75
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
9
2
Удары в створ ворот
5
4
Комментарии к матчу