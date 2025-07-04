04.07.2025
Смотреть онлайн Круз Азул - Онсе Кальдас 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Америка - Товарищеские матчи: Круз Азул — Онсе Кальдас . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ацтека.
МСК, Стадион: Ацтека
Америка - Товарищеские матчи
Круз Азул
66'
Завершен
1 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
23'
Онсе Кальдас - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Круз Азул - Угловой
66'
Круз Азул - Угловой
66'
Круз Азул - 1-ый Гол
77'
Онсе Кальдас - Угловой
77'
Онсе Кальдас - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Круз Азул — Онсе Кальдас
Круз Азул
Статистика матча
Атаки
71
59
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
5
10
Удары в створ ворот
9
4
