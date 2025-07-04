Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
04.07.2025

Смотреть онлайн Круз Азул - Онсе Кальдас 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШААмерика - Товарищеские матчи: Круз АзулОнсе Кальдас . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ацтека.

МСК, Стадион: Ацтека
Америка - Товарищеские матчи
Круз Азул
66'
Завершен
1 : 0
04 июля 2025
Онсе Кальдас
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Круз Азул icon
66'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
23'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Угловой
Круз Азул - Угловой
66'
Угловой
Круз Азул - Угловой
66'
Круз Азул - 1-ый Гол
77'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
77'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Круз Азул — Онсе Кальдас

Круз Азул Круз Азул
1
Мексика
Andres Gudino
4
Колумбия
Willer Ditta
6
Мексика
Erik Lira
33
Аргентина
Gonzalo Piovi
16
Мексика
Angel Marquez
8
Аргентина
Лорензо Фаравелли
29
Аргентина
Carlos Rotondi
3
Мексика
Omar Chagoya
21
Уругвай
Габриэл Фернандес
15
Уругвай
Ignacio Rivero
9
Мексика
Ангел Сепулведа
Онсе Кальдас Онсе Кальдас
12
Колумбия
James Aguirre
4
Колумбия
Efrain Navarro
23
Колумбия
Kevin Andres Cuesta Rodriguez
18
Колумбия
Jaider Riquett
22
Колумбия
Juan Cuesta
19
Колумбия
Mateo Garcia
88
Колумбия
Robert Mejia
28
Колумбия
Mateo Zuleta Garcia
10
Колумбия
Luis Sanchez
7
Колумбия
Майкл Барриос
17
Колумбия
Дайро Морено

Статистика матча

Атаки
71
59
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
5
10
Удары в створ ворот
9
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Ливерпуль Ливерпуль
Лидс Лидс
1 Января
20:30
Сандерленд Сандерленд
Манчестер Сити Манчестер Сити
1 Января
23:00
Брентфорд Брентфорд
Тоттенхэм Тоттенхэм
1 Января
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм Фулхэм
1 Января
20:30
Юта Юта
Айлендерс Айлендерс
1 Января
23:07
Вашингтон Вашингтон
Оттава Оттава
1 Января
21:07
Линкольн Сити Линкольн Сити
Хаддерсфилд Хаддерсфилд
1 Января
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Миллуолл Миллуолл
1 Января
18:00
Рединг Рединг
Бертон Альбион Бертон Альбион
1 Января
18:00
Суонси Суонси
Вест Бромвич Вест Бромвич
1 Января
18:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA