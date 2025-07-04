04.07.2025
Смотреть онлайн Масатлан - Ньюэллс Олд Бойз 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Америка - Товарищеские матчи: Масатлан — Ньюэллс Олд Бойз . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Марсело Билса.
МСК, Стадион: Марсело Билса
Америка - Товарищеские матчи
Масатлан
64'
Завершен
1 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
4'
Newell's - Угловой
16'
Масатлан - Угловой
35'
Масатлан - Угловой
37'
Масатлан - Угловой
41'
Масатлан - Угловой
43'
Newell's - Угловой
45+3'
Newell's - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Масатлан - Угловой
52'
Масатлан - Угловой
63'
Масатлан - Угловой
64'
Масатлан - 1-ый Гол
81'
Newell's - Угловой
90'
Newell's - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Масатлан — Ньюэллс Олд Бойз
Масатлан
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
66
64
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
11
12
Удары в створ ворот
8
2
Комментарии к матчу