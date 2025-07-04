Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Масатлан - Ньюэллс Олд Бойз 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШААмерика - Товарищеские матчи: МасатланНьюэллс Олд Бойз . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Марсело Билса.

МСК, Стадион: Марсело Билса
Америка - Товарищеские матчи
Масатлан
64'
Завершен
1 : 0
04 июля 2025
Ньюэллс Олд Бойз
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Масатлан icon
64'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Newell's - Угловой
16'
Угловой
Масатлан - Угловой
35'
Угловой
Масатлан - Угловой
37'
Угловой
Масатлан - Угловой
41'
Угловой
Масатлан - Угловой
43'
Угловой
Newell's - Угловой
45+3'
Угловой
Newell's - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Угловой
Масатлан - Угловой
52'
Угловой
Масатлан - Угловой
63'
Угловой
Масатлан - Угловой
64'
Масатлан - 1-ый Гол
81'
Угловой
Newell's - Угловой
90'
Угловой
Newell's - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Масатлан — Ньюэллс Олд Бойз

Масатлан Масатлан
1
Мексика
Ricardo Gutierrez
26
Мексика
Angel Leyva
5
Аргентина
Facundo Almada
19
Аргентина
Lucas Merolla
15
Мексика
Bryan Colula
16
Мексика
Jose Jaoquin Esquivel
6
Мексика
Роберто Мераз
20
Мексика
Mauro Lainez
11
Панама
Хоэль Барсенас
90
Бразилия
Fabio
23
Эквадор
Jordan Sierra
Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз
12
Парагвай
Хуан Эспинола
4
Аргентина
Alejo Montero
97
Парагвай
Сауль Сальседо
15
Аргентина
Виктор Куэста
3
Аргентина
Лука Соса
26
Аргентина
Martin Luciano
13
Аргентина
Facundo Guch
27
Аргентина
Luca Regiardo
17
Аргентина
Valentino Acuna
32
Парагвай
Карлос Гонсалес
21
Аргентина
Luciano Ramon Herrera

Статистика матча

Владение мячом
Масатлан Масатлан
50%
Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз
50%
Атаки
66
64
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
11
12
Удары в створ ворот
8
2
Комментарии к матчу
