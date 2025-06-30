30.06.2025
Смотреть онлайн Закатекас - Гвадалахара 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Америка - Товарищеские матчи: Закатекас — Гвадалахара . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Francisco Villa.
МСК, Стадион: Estadio Francisco Villa
Америка - Товарищеские матчи
Закатекас
35'
59'
Завершен
2 : 3
30 июня 2025
Гвадалахара
16'
29'
84'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
16'
Гвадалахара - 1-ый Гол
29'
Гвадалахара - 2-ой Гол
35'
Закатекас - Угловой
35'
Закатекас - 3-ий Гол
59'
Закатекас - 4-ый Гол
67'
Гвадалахара - Угловой
84'
Гвадалахара - 5-ый Гол
86'
Закатекас - Угловой
89'
Закатекас - Угловой
Превью матча Закатекас — Гвадалахара
Статистика матча
Атаки
66
50
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
4
