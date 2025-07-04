Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Чили (Ж) - Боливия 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International: Чили (Ж)Боливия . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
Women’s International
Чили (Ж)
45+1'
60'
84'
89'
90+2'
Завершен
5 : 0
04 июля 2025
Боливия
Чили (Ж) icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:0
Чили (Ж) icon
60'
Чили (Ж) icon
84'
Чили (Ж) icon
89'
Чили (Ж) icon
90+2'
Матч закончился со счётом 5:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Чили (Ж) - Угловой
5'
Угловой
Чили (Ж) - Угловой
23'
Угловой
Чили (Ж) - Угловой
32'
Угловой
Чили (Ж) - Угловой
35'
Угловой
Чили (Ж) - Угловой
36'
Угловой
Чили (Ж) - Угловой
39'
Угловой
Чили (Ж) - Угловой
45+1'
Чили (Ж) - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
60'
Чили (Ж) - 2-ой Гол
84'
Угловой
Чили (Ж) - Угловой
84'
Чили (Ж) - 3-ий Гол
89'
Угловой
Чили (Ж) - Угловой
89'
Чили (Ж) - 4-ый Гол
90+2'
Угловой
Чили (Ж) - Угловой
90+2'
Чили (Ж) - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:0

Превью матча Чили (Ж) — Боливия

Статистика матча

Владение мячом
Чили (Ж) Чили (Ж)
92%
Боливия Боливия
8%
Атаки
171
112
Угловые
10
0
Удары мимо ворот
14
4
Удары в створ ворот
8
2
Комментарии к матчу
