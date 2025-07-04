04.07.2025
Смотреть онлайн Чили (Ж) - Боливия 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International: Чили (Ж) — Боливия . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
Текстовая трансляция
5'
Чили (Ж) - Угловой
5'
Чили (Ж) - Угловой
23'
Чили (Ж) - Угловой
32'
Чили (Ж) - Угловой
35'
Чили (Ж) - Угловой
36'
Чили (Ж) - Угловой
39'
Чили (Ж) - Угловой
45+1'
Чили (Ж) - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
60'
Чили (Ж) - 2-ой Гол
84'
Чили (Ж) - Угловой
84'
Чили (Ж) - 3-ий Гол
89'
Чили (Ж) - Угловой
89'
Чили (Ж) - 4-ый Гол
90+2'
Чили (Ж) - Угловой
90+2'
Чили (Ж) - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:0
Превью матча Чили (Ж) — Боливия
Статистика матча
Комментарии к матчу