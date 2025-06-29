29.06.2025
Смотреть онлайн North Perth Utd (R) - Jaguar 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. Sunday League Premier Division Reserve: North Perth Utd (R) — Jaguar . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Австралия. Sunday League Premier Division Reserve
Завершен
10 : 1
29 июня 2025
Превью матча North Perth Utd (R) — Jaguar
Статистика матча
Атаки
116
130
Угловые
11
5
Комментарии к матчу