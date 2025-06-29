Фрибет 15000₽
29.06.2025

Смотреть онлайн South Hobart Reserves Women - Hobart City Women 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияTasmania Southern Premier League, Women: South Hobart Reserves WomenHobart City Women . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

МСК
Tasmania Southern Premier League, Women
South Hobart Reserves Women
Завершен
2 : 0
29 июня 2025
Hobart City Women
Смотреть онлайн
Превью матча South Hobart Reserves Women — Hobart City Women

История последних встреч

South Hobart Reserves Women
South Hobart Reserves Women
Hobart City Women
South Hobart Reserves Women
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.08.2025
Hobart City Women
Hobart City Women
0:7
South Hobart Reserves Women
South Hobart Reserves Women
Обзор

Статистика матча

Атаки
79
31
Угловые
12
0
Комментарии к матчу
