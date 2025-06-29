29.06.2025
Смотреть онлайн South Hobart Reserves Women - Hobart City Women 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Tasmania Southern Premier League, Women: South Hobart Reserves Women — Hobart City Women . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Tasmania Southern Premier League, Women
Завершен
2 : 0
29 июня 2025
Превью матча South Hobart Reserves Women — Hobart City Women
История последних встреч
South Hobart Reserves Women
Hobart City Women
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.08.2025
Hobart City Women
0:7
South Hobart Reserves Women
Статистика матча
Атаки
79
31
Угловые
12
0
Комментарии к матчу