30.06.2025

Смотреть онлайн Clarkstown SC Women - STA Women 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: Clarkstown SC WomenSTA Women . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Clarkstown SC Women
45+2'
45+4'
55'
57'
79'
88'
Завершен
6 : 1
30 июня 2025
STA Women
8'
Смотреть онлайн
STA Women icon
8'
Clarkstown SC Women icon
45+2'
Clarkstown SC Women icon
45+4'
Счет после первого тайма 2:1
Clarkstown SC Women icon
55'
Clarkstown SC Women icon
57'
Clarkstown SC Women icon
79'
Clarkstown SC Women icon
88'
Матч закончился со счётом 6:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Clarkstown SC Women - Угловой
5'
Угловой
Clarkstown SC Women - Угловой
8'
STA Women - 1-ый Гол
43'
Угловой
STA Women - Угловой
45'
Угловой
Clarkstown SC Women - Угловой
45+1'
Угловой
Clarkstown SC Women - Угловой
45+2'
Clarkstown SC Women - 2-ой Гол
45+4'
Clarkstown SC Women - 3-ий Гол
45+5'
Угловой
STA Women - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
52'
Угловой
STA Women - Угловой
55'
Clarkstown SC Women - 4-ый Гол
57'
Clarkstown SC Women - 5-ый Гол
79'
Clarkstown SC Women - 6-ый Гол
88'
Clarkstown SC Women - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 6:1

Превью матча Clarkstown SC Women — STA Women

Статистика матча

Владение мячом
Clarkstown SC Women Clarkstown SC Women
46%
STA Women STA Women
54%
Атаки
72
87
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
11
8
Удары в створ ворот
12
5
Комментарии к матчу
