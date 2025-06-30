30.06.2025
Смотреть онлайн Clarkstown SC Women - STA Women 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Clarkstown SC Women — STA Women . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Clarkstown SC Women
45+2'
45+4'
55'
57'
79'
88'
Завершен
6 : 1
30 июня 2025
STA Women
8'
STA Women
8'
Clarkstown SC Women
45+2'
Clarkstown SC Women
45+4'
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 6:1
Текстовая трансляция
4'
Clarkstown SC Women - Угловой
5'
Clarkstown SC Women - Угловой
8'
STA Women - 1-ый Гол
43'
STA Women - Угловой
45'
Clarkstown SC Women - Угловой
45+1'
Clarkstown SC Women - Угловой
45+2'
Clarkstown SC Women - 2-ой Гол
45+4'
Clarkstown SC Women - 3-ий Гол
45+5'
STA Women - Угловой
52'
STA Women - Угловой
55'
Clarkstown SC Women - 4-ый Гол
57'
Clarkstown SC Women - 5-ый Гол
79'
Clarkstown SC Women - 6-ый Гол
88'
Clarkstown SC Women - 7-ый Гол
Превью матча Clarkstown SC Women — STA Women
Статистика матча
Владение мячом
54%
Атаки
72
87
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
11
8
Удары в створ ворот
12
5
