Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Suriname Major League : SV Voorwaarts — Интер Моенготапое . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча SV Voorwaarts — Интер Моенготапое

Команда SV Voorwaarts в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 декабря 2025 на поле команды Интер Моенготапое, в том матче сыграли вничью.