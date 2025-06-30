Фрибет 15000₽
30.06.2025

Смотреть онлайн SV Voorwaarts - Интер Моенготапое 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Suriname Major League: SV VoorwaartsИнтер Моенготапое . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Suriname Major League
SV Voorwaarts
Завершен
0 : 3
30 июня 2025
Интер Моенготапое
54'
75'
90+2'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 4,2
Интер Моенготапое icon
54'
Интер Моенготапое icon
75'
Интер Моенготапое icon
90+2'
Матч закончился со счётом 0:3 : 4,2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Интер Моенготапое - Угловой
17'
Угловой
SV Voorwaarts - Угловой
31'
Угловой
SV Voorwaarts - Угловой
36'
Угловой
SV Voorwaarts - Угловой
43'
Угловой
SV Voorwaarts - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,2
54'
Интер Моенготапое - 1-ый Гол
59'
Угловой
SV Voorwaarts - Угловой
60'
Угловой
SV Voorwaarts - Угловой
65'
Угловой
Интер Моенготапое - Угловой
69'
Угловой
SV Voorwaarts - Угловой
72'
Угловой
Интер Моенготапое - Угловой
73'
Угловой
SV Voorwaarts - Угловой
75'
Интер Моенготапое - 2-ой Гол
82'
Интер Моенготапое - Незабитый пенальти
90+2'
Интер Моенготапое - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3 : 4,2

Превью матча SV Voorwaarts — Интер Моенготапое

Команда SV Voorwaarts в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 декабря 2025 на поле команды Интер Моенготапое, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

SV Voorwaarts
SV Voorwaarts
Интер Моенготапое
SV Voorwaarts
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
08.12.2025
Интер Моенготапое
Интер Моенготапое
1:1
SV Voorwaarts
SV Voorwaarts
Обзор

Статистика матча

Атаки
85
62
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
7
6
Комментарии к матчу
