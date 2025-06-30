Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.06.2025

Смотреть онлайн SJEB FC Women - Philly Fever Women 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: SJEB FC WomenPhilly Fever Women . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
SJEB FC Women
6'
8'
38'
46'
49'
50'
51'
72'
78'
84'
Завершен
9 : 1
30 июня 2025
Philly Fever Women
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
SJEB FC Women icon
6'
SJEB FC Women icon
8'
SJEB FC Women icon
38'
Счет после первого тайма 3:0
SJEB FC Women icon
46'
SJEB FC Women icon
49'
Fever SC Women icon
50'
SJEB FC Women icon
51'
SJEB FC Women icon
72'
SJEB FC Women icon
78'
SJEB FC Women icon
84'
Матч закончился со счётом 9:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
SJEB FC Women - Угловой
6'
SJEB FC Women - 1-ый Гол
8'
SJEB FC Women - 2-ой Гол
15'
Угловой
SJEB FC Women - Угловой
24'
Угловой
SJEB FC Women - Угловой
38'
SJEB FC Women - 3-ий Гол
40'
Угловой
SJEB FC Women - Угловой
Счет после первого тайма 3:0
46'
SJEB FC Women - 4-ый Гол
49'
SJEB FC Women - 5-ый Гол
50'
Fever SC Women - 6-ый Гол
51'
SJEB FC Women - 7-ый Гол
57'
Угловой
SJEB FC Women - Угловой
65'
Угловой
SJEB FC Women - Угловой
72'
SJEB FC Women - 8-ый Гол
78'
Угловой
SJEB FC Women - Угловой
78'
Угловой
SJEB FC Women - Угловой
78'
SJEB FC Women - 9-ый Гол
84'
SJEB FC Women - 10-ый Гол
88'
Угловой
SJEB FC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 9:1

Превью матча SJEB FC Women — Philly Fever Women

Статистика матча

Атаки
117
56
Угловые
9
0
Удары мимо ворот
11
2
Удары в створ ворот
17
5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Аталанта Аталанта
Интер Милан Интер Милан
28 Декабря
22:45
Аугсберг Пантер Аугсберг Пантер
Адлер Мангейм Адлер Мангейм
28 Декабря
21:00
Партизан Партизан
Сплит Сплит
28 Декабря
21:30
ГС Уорриорз ГС Уорриорз
Торонто Рэпторс Торонто Рэпторс
28 Декабря
23:40
Реал Мадрид Реал Мадрид
Уникаха Малага Уникаха Малага
28 Декабря
21:00
Филадельфия Севенти Сиксерс Филадельфия Севенти Сиксерс
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
28 Декабря
23:40
Брага Брага
Бенфика Бенфика
28 Декабря
21:00
Наполи Баскет Наполи Баскет
Канту Канту
28 Декабря
20:30
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
Варезе Варезе
28 Декабря
21:00
Спортинг Спортинг
Риу Ави Риу Ави
28 Декабря
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA