30.06.2025
Матч турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: SJEB FC Women — Philly Fever Women . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
SJEB FC Women
Завершен
9 : 1
30 июня 2025
Матч закончился со счётом 9:1
Текстовая трансляция
4'
SJEB FC Women - Угловой
6'
SJEB FC Women - 1-ый Гол
8'
SJEB FC Women - 2-ой Гол
15'
SJEB FC Women - Угловой
24'
SJEB FC Women - Угловой
38'
SJEB FC Women - 3-ий Гол
40'
SJEB FC Women - Угловой
Счет после первого тайма 3:0
46'
SJEB FC Women - 4-ый Гол
49'
SJEB FC Women - 5-ый Гол
50'
Fever SC Women - 6-ый Гол
51'
SJEB FC Women - 7-ый Гол
57'
SJEB FC Women - Угловой
65'
SJEB FC Women - Угловой
72'
SJEB FC Women - 8-ый Гол
78'
SJEB FC Women - Угловой
78'
SJEB FC Women - Угловой
78'
SJEB FC Women - 9-ый Гол
84'
SJEB FC Women - 10-ый Гол
88'
SJEB FC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 9:1
Превью матча SJEB FC Women — Philly Fever Women
Статистика матча
Атаки
117
56
Угловые
9
0
Удары мимо ворот
11
2
Удары в створ ворот
17
5
Комментарии к матчу