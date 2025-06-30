30.06.2025
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
FC Premier Women
13'
39'
Завершен
2 : 1
30 июня 2025
FC Premier Women
13'
FC Premier Women
39'
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
2'
Rebels SC Women - 1-ый Гол
13'
FC Premier Women - 2-ой Гол
15'
FC Premier Women - Угловой
24'
FC Premier Women - Угловой
34'
FC Premier Women - Угловой
39'
FC Premier Women - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
54'
FC Premier Women - Угловой
63'
Rebels SC Women - Угловой
65'
FC Premier Women - Угловой
90'
FC Premier Women - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча FC Premier Women — Rebels SC Women
Статистика матча
Атаки
85
36
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
21
5
Удары в створ ворот
19
6
