30.06.2025

Смотреть онлайн FC Premier Women - Rebels SC Women 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: FC Premier WomenRebels SC Women . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
FC Premier Women
13'
39'
Завершен
2 : 1
30 июня 2025
Rebels SC Women
2'
Rebels SC Women icon
2'
FC Premier Women icon
13'
FC Premier Women icon
39'
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
2'
Rebels SC Women - 1-ый Гол
13'
FC Premier Women - 2-ой Гол
15'
Угловой
FC Premier Women - Угловой
24'
Угловой
FC Premier Women - Угловой
34'
Угловой
FC Premier Women - Угловой
39'
FC Premier Women - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
54'
Угловой
FC Premier Women - Угловой
63'
Угловой
Rebels SC Women - Угловой
65'
Угловой
FC Premier Women - Угловой
90'
Угловой
FC Premier Women - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча FC Premier Women — Rebels SC Women

Статистика матча

Атаки
85
36
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
21
5
Удары в створ ворот
19
6
Комментарии к матчу
