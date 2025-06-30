Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.06.2025

Смотреть онлайн Dallas - Austin Rise Women 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: DallasAustin Rise Women . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Dallas
41'
89'
Завершен
2 : 3
30 июня 2025
Austin Rise Women
18'
61'
75'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Austin Rise Women icon
18'
Dallas icon
41'
Счет после первого тайма 1:1
Austin Rise Women icon
61'
Austin Rise Women icon
75'
Dallas icon
89'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Dallas - Угловой
18'
Austin Rise Women - 1-ый Гол
24'
Угловой
Dallas - Угловой
34'
Угловой
Dallas - Угловой
41'
Dallas - 2-ой Гол
45+3'
Угловой
Austin Rise Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
52'
Угловой
Dallas - Угловой
60'
Угловой
Dallas - Угловой
61'
Austin Rise Women - 3-ий Гол
75'
Austin Rise Women - 4-ый Гол
83'
Угловой
Dallas - Угловой
89'
Dallas - 5-ый Гол
90+2'
Угловой
Dallas - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Dallas — Austin Rise Women

Статистика матча

Атаки
95
85
Угловые
7
1
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
11
12
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Металлург Металлург
Трактор Трактор
29 Декабря
17:00
Рома Рома
Дженоа Дженоа
29 Декабря
22:45
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
Норильск Норильск
29 Декабря
15:00
Барс Барс
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
29 Декабря
13:00
Триест Триест
Виртус Болонья Виртус Болонья
29 Декабря
22:30
Милан Милан
Ваноли Кремона Ваноли Кремона
29 Декабря
22:00
Парма Пермь Парма Пермь
Нижний Новгород Нижний Новгород
29 Декабря
17:30
Давос Давос
ХИФК ХИФК
29 Декабря
22:15
Барселона Барселона
Сарагоса Сарагоса
29 Декабря
20:00
Брэдфорд Брэдфорд
Порт Вейл Порт Вейл
29 Декабря
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA