30.06.2025
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Dallas
41'
89'
Завершен
2 : 3
30 июня 2025
Austin Rise Women
18'
61'
75'
Dallas
41'
Счет после первого тайма 1:1
Dallas
89'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
3'
Dallas - Угловой
18'
Austin Rise Women - 1-ый Гол
24'
Dallas - Угловой
34'
Dallas - Угловой
41'
Dallas - 2-ой Гол
45+3'
Austin Rise Women - Угловой
52'
Dallas - Угловой
60'
Dallas - Угловой
61'
Austin Rise Women - 3-ий Гол
75'
Austin Rise Women - 4-ый Гол
83'
Dallas - Угловой
89'
Dallas - 5-ый Гол
90+2'
Dallas - Угловой
Превью матча Dallas — Austin Rise Women
Статистика матча
Атаки
95
85
Угловые
7
1
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
11
12
Комментарии к матчу