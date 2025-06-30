Фрибет 15000₽
30.06.2025

Смотреть онлайн So Cal Union FC - Los Angeles Surf Women 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: So Cal Union FCLos Angeles Surf Women . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
So Cal Union FC
31'
59'
72'
Завершен
3 : 1
30 июня 2025
Los Angeles Surf Women
79'
So Cal Union FC icon
31'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,0
So Cal Union FC icon
59'
So Cal Union FC icon
72'
Los Angeles Surf Women icon
79'
Матч закончился со счётом 3:1 : 0,0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
So Cal Union FC - Угловой
11'
Угловой
So Cal Union FC - Угловой
13'
Угловой
So Cal Union FC - Угловой
13'
Угловой
So Cal Union FC - Угловой
15'
Угловой
Los Angeles Surf Women - Угловой
31'
So Cal Union FC - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 0,0
59'
So Cal Union FC - 2-ой Гол
61'
Угловой
So Cal Union FC - Угловой
72'
Угловой
Los Angeles Surf Women - Угловой
72'
So Cal Union FC - 3-ий Гол
79'
Угловой
Los Angeles Surf Women - Угловой
79'
Los Angeles Surf Women - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1 : 0,0

Превью матча So Cal Union FC — Los Angeles Surf Women

Команда So Cal Union FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0.

Статистика матча

Атаки
65
57
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
9
3
Комментарии к матчу
