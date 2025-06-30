30.06.2025
Смотреть онлайн SoCal Dutch Lions Women - Asc San Diego 30.06.2025. Прямая трансляция
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Завершен
1 : 1
30 июня 2025
Asc San Diego
61'
Asc San Diego
61'
Текстовая трансляция
6'
Asc San Diego - Угловой
11'
Asc San Diego - Угловой
20'
Asc San Diego - Угловой
21'
Asc San Diego - Угловой
24'
Asc San Diego - Угловой
27'
Asc San Diego - Угловой
34'
Asc San Diego - Угловой
48'
SoCal Dutch Lions Women - 1-ый Гол
57'
Asc San Diego - Угловой
61'
Asc San Diego - 2-ой Гол
65'
Asc San Diego - Угловой
71'
Asc San Diego - Угловой
Превью матча SoCal Dutch Lions Women — Asc San Diego
Статистика матча
Владение мячом
59%
Атаки
55
85
Угловые
0
10
Удары мимо ворот
2
21
Удары в створ ворот
4
9
