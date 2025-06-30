Фрибет 15000₽
30.06.2025

Смотреть онлайн SoCal Dutch Lions Women - Asc San Diego 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: SoCal Dutch Lions WomenAsc San Diego . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
SoCal Dutch Lions Women
48'
Завершен
1 : 1
30 июня 2025
Asc San Diego
61'
Счет после первого тайма 0:0 : 1,0
SoCal Dutch Lions Women icon
48'
Asc San Diego icon
61'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Asc San Diego - Угловой
11'
Угловой
Asc San Diego - Угловой
20'
Угловой
Asc San Diego - Угловой
21'
Угловой
Asc San Diego - Угловой
24'
Угловой
Asc San Diego - Угловой
27'
Угловой
Asc San Diego - Угловой
34'
Угловой
Asc San Diego - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,0
48'
SoCal Dutch Lions Women - 1-ый Гол
57'
Угловой
Asc San Diego - Угловой
61'
Asc San Diego - 2-ой Гол
65'
Угловой
Asc San Diego - Угловой
71'
Угловой
Asc San Diego - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,0

Превью матча SoCal Dutch Lions Women — Asc San Diego

Статистика матча

Владение мячом
SoCal Dutch Lions Women SoCal Dutch Lions Women
41%
Asc San Diego Asc San Diego
59%
Атаки
55
85
Угловые
0
10
Удары мимо ворот
2
21
Удары в створ ворот
4
9
Комментарии к матчу
