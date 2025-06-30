Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.06.2025

Смотреть онлайн Mankato Utd Women - St Croix SC Women 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: Mankato Utd WomenSt Croix SC Women . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Mankato Utd Women
Завершен
0 : 2
30 июня 2025
St Croix SC Women
26'
57'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
St Croix SC Women icon
26'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,0
St Croix SC Women icon
57'
Матч закончился со счётом 0:2 : 0,0
Текстовая трансляция
21'
Угловой
Mankato Utd Women - Угловой
26'
St Croix SC Women - 1-ый Гол
31'
Угловой
St Croix SC Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 0,0
57'
St Croix SC Women - 2-ой Гол
73'
Угловой
Mankato Utd Women - Угловой
81'
Угловой
St Croix SC Women - Угловой
82'
Угловой
St Croix SC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 0,0

Превью матча Mankato Utd Women — St Croix SC Women

Статистика матча

Владение мячом
Mankato Utd Women Mankato Utd Women
46%
St Croix SC Women St Croix SC Women
54%
Атаки
60
65
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
6
7
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Спартак Спартак
28 Декабря
17:00
ХК Сочи ХК Сочи
СКА СКА
28 Декабря
17:00
Динамо Минск Динамо Минск
Динамо Москва Динамо Москва
28 Декабря
17:10
Аталанта Аталанта
Интер Милан Интер Милан
28 Декабря
22:45
Кремонезе Кремонезе
Наполи Наполи
28 Декабря
17:00
Болонья Болонья
Сассуоло Сассуоло
28 Декабря
20:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Буран Воронеж Буран Воронеж
28 Декабря
17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Тоттенхэм
28 Декабря
19:30
Сандерленд Сандерленд
Лидс Лидс
28 Декабря
17:00
Аугсберг Пантер Аугсберг Пантер
Адлер Мангейм Адлер Мангейм
28 Декабря
21:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA