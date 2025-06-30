30.06.2025
Смотреть онлайн Mankato Utd Women - St Croix SC Women 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Mankato Utd Women — St Croix SC Women . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Завершен
0 : 2
30 июня 2025
St Croix SC Women
26'
57'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,0
Матч закончился со счётом 0:2 : 0,0
Текстовая трансляция
21'
Mankato Utd Women - Угловой
26'
St Croix SC Women - 1-ый Гол
31'
St Croix SC Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 0,0
57'
St Croix SC Women - 2-ой Гол
73'
Mankato Utd Women - Угловой
81'
St Croix SC Women - Угловой
82'
St Croix SC Women - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 0,0
Превью матча Mankato Utd Women — St Croix SC Women
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
60
65
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
6
7
Комментарии к матчу