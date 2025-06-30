30.06.2025
Смотреть онлайн Arlington Soccer Red Women - Alexandria Reds Women 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Arlington Soccer Red Women — Alexandria Reds Women . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Arlington Soccer Red Women
Завершен
6 : 1
30 июня 2025
Счет после первого тайма 5:0
Матч закончился со счётом 6:1
Текстовая трансляция
4'
Alexandria Reds Women - Угловой
9'
Arlington Soccer Red Women - Угловой
10'
Arlington Soccer Red Women - 1-ый Гол
24'
Arlington Soccer Red Women - 2-ой Гол
36'
Arlington Soccer Red Women - Угловой
37'
Arlington Soccer Red Women - Угловой
40'
Alexandria Reds Women - Угловой
40'
Arlington Soccer Red Women - 3-ий Гол
42'
Arlington Soccer Red Women - Угловой
45'
Arlington Soccer Red Women - 4-ый Гол
45+1'
Arlington Soccer Red Women - Угловой
45+1'
Arlington Soccer Red Women - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 5:0
51'
Arlington Soccer Red Women - 6-ый Гол
61'
Alexandria Reds Women - Угловой
78'
Alexandria Reds Women - 7-ый Гол
86'
Arlington Soccer Red Women - Угловой
Матч закончился со счётом 6:1
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
99
81
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
8
8
Удары в створ ворот
17
3
