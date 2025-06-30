Фрибет 15000₽
30.06.2025

Смотреть онлайн Arlington Soccer Red Women - Alexandria Reds Women 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: Arlington Soccer Red WomenAlexandria Reds Women . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Arlington Soccer Red Women
10'
24'
40'
45'
45+1'
51'
Завершен
6 : 1
30 июня 2025
Alexandria Reds Women
78'
Arlington Soccer Red Women icon
10'
Arlington Soccer Red Women icon
24'
Arlington Soccer Red Women icon
40'
Arlington Soccer Red Women icon
45'
Arlington Soccer Red Women icon
45+1'
Счет после первого тайма 5:0
Arlington Soccer Red Women icon
51'
Alexandria Reds Women icon
78'
Матч закончился со счётом 6:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Alexandria Reds Women - Угловой
9'
Угловой
Arlington Soccer Red Women - Угловой
10'
Arlington Soccer Red Women - 1-ый Гол
24'
Arlington Soccer Red Women - 2-ой Гол
36'
Угловой
Arlington Soccer Red Women - Угловой
37'
Угловой
Arlington Soccer Red Women - Угловой
40'
Угловой
Alexandria Reds Women - Угловой
40'
Arlington Soccer Red Women - 3-ий Гол
42'
Угловой
Arlington Soccer Red Women - Угловой
45'
Arlington Soccer Red Women - 4-ый Гол
45+1'
Угловой
Arlington Soccer Red Women - Угловой
45+1'
Arlington Soccer Red Women - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 5:0
51'
Arlington Soccer Red Women - 6-ый Гол
61'
Угловой
Alexandria Reds Women - Угловой
78'
Alexandria Reds Women - 7-ый Гол
86'
Угловой
Arlington Soccer Red Women - Угловой
Матч закончился со счётом 6:1

Превью матча Arlington Soccer Red Women — Alexandria Reds Women

Статистика матча

Владение мячом
Arlington Soccer Red Women Arlington Soccer Red Women
53%
Alexandria Reds Women Alexandria Reds Women
47%
Атаки
99
81
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
8
8
Удары в створ ворот
17
3
Комментарии к матчу
