02.07.2025

Смотреть онлайн San Antonio FC Cotacachi - Гуалацео 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭквадорЭквадор - Liga Pro Серия B: San Antonio FC CotacachiГуалацео, 16 тур . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 16 тур
Эквадор - Liga Pro Серия B
San Antonio FC Cotacachi
23'
69'
Завершен
2 : 2
02 июля 2025
Гуалацео
73'
83'
Смотреть онлайн
San Antonio FC Cotacachi icon
23'
Счет после первого тайма 1:0
San Antonio FC Cotacachi icon
69'
Gualeceo icon
73'
Gualeceo icon
83'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
19'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
23'
San Antonio FC Cotacachi - 1-ый Гол
26'
Угловой
Gualeceo - Угловой
33'
Угловой
Gualeceo - Угловой
44'
Угловой
Gualeceo - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
52'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
53'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
53'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
56'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
57'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
69'
San Antonio FC Cotacachi - 2-ой Гол
73'
Gualeceo - 3-ий Гол
83'
Gualeceo - 4-ый Гол
90+1'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча San Antonio FC Cotacachi — Гуалацео

История последних встреч

San Antonio FC Cotacachi
San Antonio FC Cotacachi
Гуалацео
San Antonio FC Cotacachi
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
27.10.2025
San Antonio FC Cotacachi
San Antonio FC Cotacachi
3:0
Гуалацео
Гуалацео
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
San Antonio FC Cotacachi San Antonio FC Cotacachi
50%
Гуалацео Гуалацео
50%
Атаки
86
106
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
5
3
Игры 16 тур
04.07.2025
КД Варгас Торрес
1:0
Имбабура
Завершен
03.07.2025
Club Atletico Vinotinto
0:0
Леонес Дель Норте
Завершен
03.07.2025
Гуаякиль Сити
6:0
Чакаритас
Завершен
02.07.2025
Индепендьенте Джуниорс
2:0
22 de Julio
Завершен
02.07.2025
San Antonio FC Cotacachi
2:2
Гуалацео
Завершен
01.07.2025
Cumbaya
1:0
Клуб 9 де Октубре
Завершен
Комментарии к матчу
