02.07.2025
Смотреть онлайн San Antonio FC Cotacachi - Гуалацео 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор — Эквадор - Liga Pro Серия B: San Antonio FC Cotacachi — Гуалацео, 16 тур . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 16 тур
Эквадор - Liga Pro Серия B
San Antonio FC Cotacachi
23'
69'
Завершен
2 : 2
02 июля 2025
Гуалацео
73'
83'
Счет после первого тайма 1:0
Gualeceo
73'
Gualeceo
83'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
19'
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
23'
San Antonio FC Cotacachi - 1-ый Гол
26'
Gualeceo - Угловой
33'
Gualeceo - Угловой
44'
Gualeceo - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
52'
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
53'
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
53'
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
56'
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
57'
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
69'
San Antonio FC Cotacachi - 2-ой Гол
73'
Gualeceo - 3-ий Гол
83'
Gualeceo - 4-ый Гол
90+1'
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2
Превью матча San Antonio FC Cotacachi — Гуалацео
История последних встреч
San Antonio FC Cotacachi
Гуалацео
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
27.10.2025
San Antonio FC Cotacachi
3:0
Гуалацео
Статистика матча
Владение мячом
50%
Атаки
86
106
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу