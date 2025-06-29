Фрибет 15000₽
29.06.2025

Смотреть онлайн Utah Avalanche Women - Юта Сёрф - Женщины 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: Utah Avalanche WomenЮта Сёрф - Женщины . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Utah Avalanche Women
33'
Завершен
1 : 1
29 июня 2025
Юта Сёрф - Женщины
2'
Смотреть онлайн
Юта Сёрф - Женщины icon
2'
Utah Avalanche Women icon
33'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
2'
Юта Сёрф - Женщины - 1-ый Гол
10'
Угловой
Юта Сёрф - Женщины - Угловой
25'
Угловой
Юта Сёрф - Женщины - Угловой
33'
Utah Avalanche Women - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
55'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
64'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
76'
Угловой
Юта Сёрф - Женщины - Угловой
88'
Угловой
Юта Сёрф - Женщины - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Utah Avalanche Women — Юта Сёрф - Женщины

Статистика матча

Атаки
93
116
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
5
6
Комментарии к матчу
