29.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Utah Avalanche Women — Юта Сёрф - Женщины . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Завершен
1 : 1
29 июня 2025
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
2'
Юта Сёрф - Женщины - 1-ый Гол
10'
Юта Сёрф - Женщины - Угловой
25'
Юта Сёрф - Женщины - Угловой
33'
Utah Avalanche Women - 2-ой Гол
55'
Utah Avalanche Women - Угловой
64'
Utah Avalanche Women - Угловой
76'
Юта Сёрф - Женщины - Угловой
88'
Юта Сёрф - Женщины - Угловой
Статистика матча
Атаки
93
116
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
5
6
