29.06.2025
Матч турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Griffins FC Women — MetaSport FC Women . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Завершен
1 : 7
29 июня 2025
MetaSport FC Women
8'
17'
32'
35'
46'
52'
88'
Счет после первого тайма 0:4
Матч закончился со счётом 1:7
Текстовая трансляция
8'
MetaSport FC Women - 1-ый Гол
17'
MetaSport FC Women - 2-ой Гол
24'
MetaSport FC Women - Угловой
32'
MetaSport FC Women - 3-ий Гол
35'
MetaSport FC Women - 4-ый Гол
42'
MetaSport FC Women - Угловой
42'
MetaSport FC Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:4
46'
MetaSport FC Women - 5-ый Гол
52'
MetaSport FC Women - 6-ый Гол
74'
MetaSport FC Women - Угловой
79'
MetaSport FC Women - Угловой
87'
Griffins FC Women - 7-ый Гол
88'
MetaSport FC Women - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:7
Статистика матча
Атаки
37
97
Угловые
0
5
Удары мимо ворот
1
19
Удары в створ ворот
3
20
