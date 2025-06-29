Фрибет 15000₽
29.06.2025

Смотреть онлайн Griffins FC Women - MetaSport FC Women 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: Griffins FC WomenMetaSport FC Women . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Griffins FC Women
87'
Завершен
1 : 7
29 июня 2025
MetaSport FC Women
8'
17'
32'
35'
46'
52'
88'
MetaSport FC Women icon
8'
MetaSport FC Women icon
17'
MetaSport FC Women icon
32'
MetaSport FC Women icon
35'
Счет после первого тайма 0:4
MetaSport FC Women icon
46'
MetaSport FC Women icon
52'
Griffins FC Women icon
87'
MetaSport FC Women icon
88'
Матч закончился со счётом 1:7
Текстовая трансляция
8'
MetaSport FC Women - 1-ый Гол
17'
MetaSport FC Women - 2-ой Гол
24'
Угловой
MetaSport FC Women - Угловой
32'
MetaSport FC Women - 3-ий Гол
35'
MetaSport FC Women - 4-ый Гол
42'
Угловой
MetaSport FC Women - Угловой
42'
Угловой
MetaSport FC Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:4
46'
MetaSport FC Women - 5-ый Гол
52'
MetaSport FC Women - 6-ый Гол
74'
Угловой
MetaSport FC Women - Угловой
79'
Угловой
MetaSport FC Women - Угловой
87'
Griffins FC Women - 7-ый Гол
88'
MetaSport FC Women - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:7

Превью матча Griffins FC Women — MetaSport FC Women

Статистика матча

Атаки
37
97
Угловые
0
5
Удары мимо ворот
1
19
Удары в створ ворот
3
20
Комментарии к матчу
