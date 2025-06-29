29.06.2025
Смотреть онлайн Iron Rose Women - Napa Valley 1839 Women 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Iron Rose Women — Napa Valley 1839 Women . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Iron Rose Women
10'
45+4'
70'
78'
Завершен
4 : 1
29 июня 2025
Iron Rose Women
10'
Iron Rose Women
45+4'
Счет после первого тайма 2:0
Iron Rose Women
70'
Iron Rose Women
78'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
3'
Napa Valley 1839 Women - Угловой
10'
Iron Rose Women - 1-ый Гол
45+4'
Iron Rose Women - Угловой
45+4'
Iron Rose Women - Угловой
45+4'
Iron Rose Women - Угловой
45+4'
Iron Rose Women - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
57'
Napa Valley 1839 Women - 3-ий Гол
66'
Iron Rose Women - Угловой
70'
Iron Rose Women - 4-ый Гол
75'
Iron Rose Women - Угловой
78'
Iron Rose Women - 5-ый Гол
80'
Iron Rose Women - Угловой
80'
Iron Rose Women - Угловой
86'
Iron Rose Women - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1
Превью матча Iron Rose Women — Napa Valley 1839 Women
Статистика матча
Атаки
88
88
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
13
6
Комментарии к матчу