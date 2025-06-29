Фрибет 15000₽
29.06.2025

Смотреть онлайн Вероскронос Цуно - National Institute of Fitness And Sports In Kanoya 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: Вероскронос ЦуноNational Institute of Fitness And Sports In Kanoya . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Вероскронос Цуно
2'
3'
9'
30'
82'
Завершен
5 : 1
29 июня 2025
National Institute of Fitness And Sports In Kanoya
39'
Смотреть онлайн
Вероскронос Цуно icon
2'
Вероскронос Цуно icon
3'
Вероскронос Цуно icon
9'
Вероскронос Цуно icon
30'
National Institute of Fitness And Sports In Kanoya icon
39'
Счет после первого тайма 4:1
Вероскронос Цуно icon
82'
Матч закончился со счётом 5:1
Текстовая трансляция
2'
Вероскронос Цуно - 1-ый Гол
3'
Вероскронос Цуно - 2-ой Гол
9'
Угловой
Вероскронос Цуно - Угловой
9'
Вероскронос Цуно - 3-ий Гол
21'
Угловой
Вероскронос Цуно - Угловой
29'
Угловой
Вероскронос Цуно - Угловой
30'
Вероскронос Цуно - 4-ый Гол
39'
National Institute of Fitness And Sports In Kanoya - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 4:1
66'
Угловой
Вероскронос Цуно - Угловой
70'
Угловой
National Institute of Fitness And Sports In Kanoya - Угловой
70'
Угловой
National Institute of Fitness And Sports In Kanoya - Угловой
71'
Угловой
National Institute of Fitness And Sports In Kanoya - Угловой
82'
Угловой
Вероскронос Цуно - Угловой
82'
Вероскронос Цуно - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:1

Превью матча Вероскронос Цуно — National Institute of Fitness And Sports In Kanoya

Команда Вероскронос Цуно в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-0.

Статистика матча

Владение мячом
Вероскронос Цуно Вероскронос Цуно
53%
National Institute of Fitness And Sports In Kanoya National Institute of Fitness And Sports In Kanoya
47%
Атаки
83
85
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
11
6
Удары в створ ворот
19
1
