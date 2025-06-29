29.06.2025
Смотреть онлайн FC Hakata - Mitsubishi Nagasaki SC 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: FC Hakata — Mitsubishi Nagasaki SC . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
FC Hakata
9'
Завершен
1 : 4
29 июня 2025
Mitsubishi Nagasaki SC
45+2'
70'
87'
90'
FC Hakata
9'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
9'
FC Hakata - 1-ый Гол
24'
FC Hakata - Угловой
45+2'
Mitsubishi Heavy Industries SC - 2-ой Гол
48'
FC Hakata - Угловой
49'
Mitsubishi Heavy Industries SC - Угловой
61'
Mitsubishi Heavy Industries SC - Угловой
70'
Mitsubishi Heavy Industries SC - 3-ий Гол
87'
Mitsubishi Heavy Industries SC - 4-ый Гол
90'
Mitsubishi Heavy Industries SC - 5-ый Гол
Превью матча FC Hakata — Mitsubishi Nagasaki SC
Статистика матча
Атаки
69
90
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
2
1
Удары в створ ворот
2
11
