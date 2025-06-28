Смотреть онлайн San Diego Parceiro Ladies - San Diego Strikers Women 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: San Diego Parceiro Ladies — San Diego Strikers Women . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
Превью матча San Diego Parceiro Ladies — San Diego Strikers Women
Команда San Diego Parceiro Ladies в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-2. Команда San Diego Strikers Women, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-2. Команда San Diego Parceiro Ladies в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. San Diego Strikers Women забивает 0, пропускает 0.