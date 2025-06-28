Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.06.2025

Смотреть онлайн San Diego Parceiro Ladies - San Diego Strikers Women 28.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: San Diego Parceiro LadiesSan Diego Strikers Women . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
San Diego Parceiro Ladies
7'
53'
Завершен
2 : 2
28 июня 2025
San Diego Strikers Women
65'
76'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
San Diego Parceiro Ladies icon
7'
Счет после первого тайма 1:0
San Diego Parceiro Ladies icon
53'
San Diego Strikers Women icon
65'
San Diego Strikers Women icon
76'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
San Diego Parceiro Ladies - Угловой
7'
San Diego Parceiro Ladies - 1-ый Гол
26'
Угловой
San Diego Parceiro Ladies - Угловой
39'
Угловой
San Diego Strikers Women - Угловой
39'
Угловой
San Diego Strikers Women - Угловой
42'
Угловой
San Diego Strikers Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
San Diego Parceiro Ladies - Угловой
50'
Угловой
San Diego Strikers Women - Угловой
53'
San Diego Parceiro Ladies - 2-ой Гол
63'
Угловой
San Diego Parceiro Ladies - Угловой
65'
San Diego Strikers Women - 3-ий Гол
76'
San Diego Strikers Women - 4-ый Гол
86'
Угловой
San Diego Strikers Women - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча San Diego Parceiro Ladies — San Diego Strikers Women

Команда San Diego Parceiro Ladies в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-2. Команда San Diego Strikers Women, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-2. Команда San Diego Parceiro Ladies в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. San Diego Strikers Women забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
San Diego Parceiro Ladies San Diego Parceiro Ladies
45%
San Diego Strikers Women San Diego Strikers Women
55%
Атаки
63
91
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
2
12
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Астон Вилла Астон Вилла
27 Декабря
20:30
Пиза Пиза
Ювентус Ювентус
27 Декабря
22:45
AK Барс AK Барс
Трактор Трактор
27 Декабря
17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Манчестер Сити Манчестер Сити
27 Декабря
15:30
Ливерпуль Ливерпуль
Вулвергемптон Вулвергемптон
27 Декабря
18:00
Удинезе Удинезе
Лацио Лацио
27 Декабря
20:00
Арсенал Арсенал
Брайтон Брайтон
27 Декабря
18:00
Вест Хэм Вест Хэм
Фулхэм Фулхэм
27 Декабря
18:00
КалПа КалПа
Сайпа Сайпа
27 Декабря
18:00
Лечче Лечче
Комо Комо
27 Декабря
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA