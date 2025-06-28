28.06.2025
Смотреть онлайн Manitou FC Women - Mankato Utd Women 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Manitou FC Women — Mankato Utd Women . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Завершен
1 : 4
28 июня 2025
Mankato Utd Women
36'
45+1'
48'
77'
Mankato Utd Women
45+1'
Счет после первого тайма 1:2 : 0,0
Матч закончился со счётом 1:4 : 0,0
Текстовая трансляция
7'
Manitou FC Women - 1-ый Гол
18'
Mankato Utd Women - Угловой
36'
Mankato Utd Women - 2-ой Гол
45+1'
Mankato Utd Women - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2 : 0,0
47'
Mankato Utd Women - Угловой
48'
Mankato Utd Women - 4-ый Гол
59'
Mankato Utd Women - Угловой
66'
Mankato Utd Women - Угловой
77'
Mankato Utd Women - 5-ый Гол
86'
Mankato Utd Women - Угловой
87'
Mankato Utd Women - Угловой
87'
Mankato Utd Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:4 : 0,0
Превью матча Manitou FC Women — Mankato Utd Women
Статистика матча
Атаки
54
81
Угловые
0
7
Удары мимо ворот
9
12
Удары в створ ворот
4
14
Комментарии к матчу