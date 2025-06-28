28.06.2025
Смотреть онлайн Канкун - КФ Америка 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Америка - Товарищеские матчи: Канкун — КФ Америка . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
Америка - Товарищеские матчи
Канкун
87'
Завершен
1 : 1
28 июня 2025
КФ Америка
11'
Текстовая трансляция
11'
КФ Америка - 1-ый Гол
14'
Канкун - Угловой
28'
Канкун - Угловой
29'
Канкун - Угловой
31'
КФ Америка - Угловой
42'
Канкун - Угловой
42'
Канкун - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
55'
КФ Америка - Угловой
56'
КФ Америка - Угловой
59'
КФ Америка - Угловой
87'
Канкун - 2-ой Гол
90+1'
КФ Америка - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Статистика матча
Атаки
53
72
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
6
3
