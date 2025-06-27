Фрибет 15000₽
27.06.2025

Смотреть онлайн HEX Tempest Women - Keystone FC Women 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: HEX Tempest WomenKeystone FC Women . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 02:23 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
HEX Tempest Women
16'
Завершен
1 : 2
27 июня 2025
Keystone FC Women
36'
77'
Смотреть онлайн
HEX Tempest Women icon
16'
Keystone FC Women icon
36'
Счет после первого тайма 1:1
Keystone FC Women icon
77'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
16'
HEX Tempest Women - 1-ый Гол
18'
Угловой
Keystone FC Women - Угловой
27'
Угловой
HEX Tempest Women - Угловой
36'
Keystone FC Women - 2-ой Гол
38'
Угловой
Keystone FC Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
47'
Угловой
Keystone FC Women - Угловой
52'
Угловой
Keystone FC Women - Угловой
63'
Угловой
HEX Tempest Women - Угловой
77'
Keystone FC Women - 3-ий Гол
79'
Угловой
HEX Tempest Women - Угловой
84'
Угловой
HEX Tempest Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча HEX Tempest Women — Keystone FC Women

Статистика матча

Атаки
109
93
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
11
7
Удары в створ ворот
6
6
Комментарии к матчу
