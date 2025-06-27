Смотреть онлайн HEX Tempest Women - Keystone FC Women 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: HEX Tempest Women — Keystone FC Women . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 02:23 по московскому времени .