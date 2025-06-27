Фрибет 15000₽
27.06.2025

Смотреть онлайн Эспорте Патос (20) - Насьональ де Патос (20) 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Лига U20: Эспорте Патос (20)Насьональ де Патос (20) . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
Бразилия - Лига U20
Эспорте Патос (20)
35'
71'
83'
Завершен
3 : 5
27 июня 2025
Насьональ де Патос (20)
23'
26'
42'
81'
86'
Смотреть онлайн
Насьональ де Патос (20) icon
23'
Насьональ де Патос (20) icon
26'
Эспорте Патос (20) icon
35'
Насьональ де Патос (20) icon
42'
Счет после первого тайма 1:3
Эспорте Патос (20) icon
71'
Насьональ де Патос (20) icon
81'
Эспорте Патос (20) icon
83'
Насьональ де Патос (20) icon
86'
Матч закончился со счётом 3:5
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Насьональ де Патос (20) - Угловой
5'
Угловой
Эспорте Патос (20) - Угловой
23'
Насьональ де Патос (20) - 1-ый Гол
26'
Угловой
Эспорте Патос (20) - Угловой
26'
Насьональ де Патос (20) - 2-ой Гол
31'
Угловой
Эспорте Патос (20) - Угловой
35'
Угловой
Эспорте Патос (20) - Угловой
35'
Эспорте Патос (20) - 3-ий Гол
39'
Угловой
Эспорте Патос (20) - Угловой
42'
Насьональ де Патос (20) - 4-ый Гол
45+2'
Угловой
Эспорте Патос (20) - Угловой
Счет после первого тайма 1:3
50'
Угловой
Эспорте Патос (20) - Угловой
54'
Угловой
Насьональ де Патос (20) - Угловой
71'
Эспорте Патос (20) - 5-ый Гол
75'
Угловой
Эспорте Патос (20) - Угловой
81'
Насьональ де Патос (20) - 6-ый Гол
83'
Эспорте Патос (20) - 7-ый Гол
86'
Насьональ де Патос (20) - 8-ый Гол
90+1'
Угловой
Насьональ де Патос (20) - Угловой
Матч закончился со счётом 3:5

Превью матча Эспорте Патос (20) — Насьональ де Патос (20)

История последних встреч

Эспорте Патос (20)
Эспорте Патос (20)
Насьональ де Патос (20)
Эспорте Патос (20)
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
11.07.2025
Эспорте Патос (20)
Эспорте Патос (20)
2:2
Насьональ де Патос (20)
Насьональ де Патос (20)
Обзор

Статистика матча

Атаки
75
71
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
8
13
Комментарии к матчу
