27.06.2025
Смотреть онлайн Эспорте Патос (20) - Насьональ де Патос (20) 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Лига U20: Эспорте Патос (20) — Насьональ де Патос (20) . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Бразилия - Лига U20
Эспорте Патос (20)
35'
71'
83'
Завершен
3 : 5
27 июня 2025
Насьональ де Патос (20)
23'
26'
42'
81'
86'
Счет после первого тайма 1:3
Матч закончился со счётом 3:5
Текстовая трансляция
1'
Насьональ де Патос (20) - Угловой
5'
Эспорте Патос (20) - Угловой
23'
Насьональ де Патос (20) - 1-ый Гол
26'
Эспорте Патос (20) - Угловой
26'
Насьональ де Патос (20) - 2-ой Гол
31'
Эспорте Патос (20) - Угловой
35'
Эспорте Патос (20) - Угловой
35'
Эспорте Патос (20) - 3-ий Гол
39'
Эспорте Патос (20) - Угловой
42'
Насьональ де Патос (20) - 4-ый Гол
45+2'
Эспорте Патос (20) - Угловой
50'
Эспорте Патос (20) - Угловой
54'
Насьональ де Патос (20) - Угловой
71'
Эспорте Патос (20) - 5-ый Гол
75'
Эспорте Патос (20) - Угловой
81'
Насьональ де Патос (20) - 6-ый Гол
83'
Эспорте Патос (20) - 7-ый Гол
86'
Насьональ де Патос (20) - 8-ый Гол
90+1'
Насьональ де Патос (20) - Угловой
Превью матча Эспорте Патос (20) — Насьональ де Патос (20)
История последних встреч
Эспорте Патос (20)
Насьональ де Патос (20)
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
11.07.2025
Эспорте Патос (20)
2:2
Насьональ де Патос (20)
Статистика матча
Атаки
75
71
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
8
13
Комментарии к матчу