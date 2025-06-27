27.06.2025
Смотреть онлайн Sousa EC U20 - Sabugy FC U20 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Лига U20: Sousa EC U20 — Sabugy FC U20 . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия - Лига U20
Sousa EC U20
14'
21'
34'
51'
53'
74'
Завершен
6 : 0
27 июня 2025
Текстовая трансляция
14'
Souza U20 - 1-ый Гол
16'
Souza U20 - Угловой
21'
Souza U20 - Угловой
21'
Souza U20 - 2-ой Гол
25'
Souza U20 - Угловой
34'
Souza U20 - 3-ий Гол
39'
Sabugy FC U20 - Угловой
Счет после первого тайма 3:0
51'
Souza U20 - 4-ый Гол
53'
Souza U20 - 5-ый Гол
57'
Souza U20 - Угловой
59'
Souza U20 - Угловой
74'
Souza U20 - 6-ый Гол
81'
Souza U20 - Угловой
86'
Souza U20 - Угловой
88'
Souza U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 6:0
Статистика матча
Атаки
126
65
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
9
1
Удары в створ ворот
14
1
