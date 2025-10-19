Превью матча Динамо Бухарест — Рапид

Команда Динамо Бухарест в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-6. Команда Рапид, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 15-8. Команда Динамо Бухарест в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Рапид забивает 2, пропускает 1.