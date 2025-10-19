Смотреть онлайн Динамо Бухарест - Рапид 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — Чемпионат Румынии по футболу. Лига I: Динамо Бухарест — Рапид, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Динамо. Судить этот матч будет Marian Barbu.
Превью матча Динамо Бухарест — Рапид
Команда Динамо Бухарест в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-6. Команда Рапид, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 15-8. Команда Динамо Бухарест в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Рапид забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Marian Barbu (Румыния).
За последние 12 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.8 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 25% (3 из 12 матчей) Marian Barbu назначал пенальти