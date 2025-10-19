Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Динамо Бухарест - Рапид 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РумынияЧемпионат Румынии по футболу. Лига I: Динамо БухарестРапид, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Динамо. Судить этот матч будет Marian Barbu.

МСК, 13 тур, Стадион: Динамо
Чемпионат Румынии по футболу. Лига I
Динамо Бухарест
Завершен
0 : 2
19 октября 2025
Рапид
59'
74'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Рапид icon
59'
Рапид icon
74'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Динамо Бухарест - Угловой
14'
Угловой
Рапид - Угловой
26'
Угловой
Рапид - Угловой
37'
Угловой
Динамо Бухарест - Угловой
43'
Угловой
Динамо Бухарест - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
59'
Угловой
Рапид - Угловой
59'
Угловой
Рапид - Угловой
59'
Угловой
Рапид - Угловой
59'
Угловой
Рапид - Угловой
59'
Рапид - 1-ый Гол
61'
Угловой
Динамо Бухарест - Угловой
62'
Угловой
Динамо Бухарест - Угловой
64'
Угловой
Динамо Бухарест - Угловой
74'
Рапид - 2-ой Гол
80'
Угловой
Динамо Бухарест - Угловой
90+2'
Угловой
Динамо Бухарест - Угловой
90+4'
Угловой
Динамо Бухарест - Угловой
90+4'
Угловой
Динамо Бухарест - Угловой
90+5'
Угловой
Динамо Бухарест - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Динамо Бухарест — Рапид

Команда Динамо Бухарест в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-6. Команда Рапид, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 15-8. Команда Динамо Бухарест в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Рапид забивает 2, пропускает 1.

Динамо Бухарест Динамо Бухарест
73
Румыния
Alexandru Rosca
32
ДР Конго
Йордан Икоко
4
Гана
Kennedy Boateng
15
Израиль
Nikita Stoinov
3
Румыния
Рауль Опрут
8
Франция
Эдди Гнахор
90
Румыния
Iulius Andrei Marginean
10
Румыния
Catalin Cirjan
29
Испания
Alberto Soro
9
Франция
Мамуду Карамоко
7
Румыния
Alexandru Musi
Тренер
Хорватия
Зелько Копич
Рапид Рапид
16
Румыния
Mihai Aioani
19
Румыния
Razvan Philippe Onea
5
Румыния
Александру Пашкану
4
Бразилия
Leo Bolgado
47
Германия
Кристофер Браун
15
Румыния
Catalin Alin Vulturar
18
Франция
Kader Keita
29
Румыния
Михай Добре
17
Норвегия
Тобиас Кристенсен
10
Румыния
Claudiu Petrila
95
Босния и Герцеговина
Элвир Колич
Тренер
Румыния
Константин Гылкэ

Статистика матча

Владение мячом
Динамо Бухарест Динамо Бухарест
61%
Рапид Рапид
39%
Атаки
98
70
Угловые
11
6
Фолы
4
5
Удары (всего)
6
6
Удары мимо ворот
15
6
Удары в створ ворот
6
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Marian Barbu (Румыния).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.8 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 25% (3 из 12 матчей) Marian Barbu назначал пенальти

Игры 13 тур
20.10.2025
Петролул Плоешти
1:0
ЧФР Клуж
Завершен
19.10.2025
Динамо Бухарест
0:2
Рапид
Завершен
18.10.2025
Университатя Клуж
0:2
Ботошани
Завершен
17.10.2025
Фарул
0:0
Арджеш Питешти
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Автомобилист Автомобилист
16 Ноября
14:00
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Лада Лада
Нефтехимик Нефтехимик
16 Ноября
16:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
Natus Vincere Natus Vincere
16 Ноября
17:00
Португалия Португалия
Армения Армения
16 Ноября
17:00
Милан Милан
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
16 Ноября
20:00
Торпедо Торпедо
Авангард Авангард
16 Ноября
17:00
МХК Спартак МХК Спартак
Алмаз U20 Алмаз U20
16 Ноября
13:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA