28.06.2025
Смотреть онлайн Саут Хобарт (21) - Clarence Zebras FC U21 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Tasmania NPL U21 League: Саут Хобарт (21) — Clarence Zebras FC U21 . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 04:45 по московскому времени .
МСК
Australia Tasmania NPL U21 League
Саут Хобарт (21)
60'
Завершен
1 : 0
28 июня 2025
Текстовая трансляция
15'
Clarence Zebras FC U21 - Угловой
35'
Clarence Zebras FC U21 - Угловой
41'
Clarence Zebras FC U21 - Угловой
45'
Саут Хобарт (21) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
60'
Саут Хобарт (21) - Угловой
60'
Саут Хобарт (21) - 1-ый Гол
82'
Саут Хобарт (21) - Угловой
90+3'
Clarence Zebras FC U21 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Саут Хобарт (21) — Clarence Zebras FC U21
История последних встреч
Саут Хобарт (21)
Clarence Zebras FC U21
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
23.08.2025
Clarence Zebras FC U21
1:2
Саут Хобарт (21)
Статистика матча
Атаки
71
62
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
2
0
