29.06.2025

Смотреть онлайн Туггеранонг Юнайтед U23 - Tigers FC U23 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная теффитория - Лига U23: Туггеранонг Юнайтед U23Tigers FC U23 . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 06:28 по московскому времени .

МСК
Австралийская столичная теффитория - Лига U23
Туггеранонг Юнайтед U23
Завершен
0 : 4
29 июня 2025
Tigers FC U23
16'
39'
43'
81'
Смотреть онлайн
Tigers FC U23 icon
16'
Tigers FC U23 icon
39'
Tigers FC U23 icon
43'
Счет после первого тайма 0:3
Tigers FC U23 icon
81'
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Туггеранонг Юнайтед U23 - Угловой
16'
Tigers FC U23 - 1-ый Гол
26'
Угловой
Туггеранонг Юнайтед U23 - Угловой
27'
Угловой
Tigers FC U23 - Угловой
36'
Угловой
Туггеранонг Юнайтед U23 - Угловой
39'
Tigers FC U23 - 2-ой Гол
42'
Угловой
Туггеранонг Юнайтед U23 - Угловой
43'
Tigers FC U23 - 3-ий Гол
45+1'
Угловой
Tigers FC U23 - Угловой
Счет после первого тайма 0:3 : 2,2
60'
Угловой
Туггеранонг Юнайтед U23 - Угловой
71'
Угловой
Tigers FC U23 - Угловой
81'
Tigers FC U23 - 4-ый Гол
88'
Угловой
Tigers FC U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 0:4 : 2,2

Превью матча Туггеранонг Юнайтед U23 — Tigers FC U23

История последних встреч

Туггеранонг Юнайтед U23
Туггеранонг Юнайтед U23
Tigers FC U23
Туггеранонг Юнайтед U23
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
16.08.2025
Tigers FC U23
Tigers FC U23
2:0
Туггеранонг Юнайтед U23
Туггеранонг Юнайтед U23
Обзор

Статистика матча

Атаки
65
84
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
8
12
Комментарии к матчу
