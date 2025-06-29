29.06.2025
Смотреть онлайн Канберра U23 - Гангалин Юнйтед U23 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная теффитория - Лига U23: Канберра U23 — Гангалин Юнйтед U23 . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
Австралийская столичная теффитория - Лига U23
Канберра U23
77'
86'
Завершен
2 : 3
29 июня 2025
Гангалин Юнйтед U23
23'
42'
83'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
19'
Canberra Croatia FC U23 - Угловой
23'
Гангалин Юнйтед U23 - Угловой
23'
Гангалин Юнйтед U23 - 1-ый Гол
34'
Canberra Croatia FC U23 - Угловой
42'
Гангалин Юнйтед U23 - 2-ой Гол
61'
Гангалин Юнйтед U23 - Угловой
65'
Гангалин Юнйтед U23 - Угловой
71'
Canberra Croatia FC U23 - Угловой
71'
Canberra Croatia FC U23 - Угловой
77'
Canberra Croatia FC U23 - 3-ий Гол
79'
Canberra Croatia FC U23 - Угловой
83'
Гангалин Юнйтед U23 - 4-ый Гол
86'
Canberra Croatia FC U23 - 5-ый Гол
88'
Canberra Croatia FC U23 - Угловой
Превью матча Канберра U23 — Гангалин Юнйтед U23
История последних встреч
Канберра U23
Гангалин Юнйтед U23
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
17.08.2025
Гангалин Юнйтед U23
4:2
Канберра U23
Статистика матча
Атаки
70
76
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
9
7
Комментарии к матчу