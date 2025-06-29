29.06.2025
Ньюкасл Олимпик - Резерв - Бродмедоу Мэджик - Резерв 29.06.2025
Матч турнира Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов: Ньюкасл Олимпик - Резерв — Бродмедоу Мэджик - Резерв . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов
Ньюкасл Олимпик - Резерв
58'
65'
Завершен
2 : 2
29 июня 2025
Бродмедоу Мэджик - Резерв
3'
26'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
3'
Бродмедоу Мэджик - Резерв - Угловой
3'
Бродмедоу Мэджик - Резерв - 1-ый Гол
22'
Бродмедоу Мэджик - Резерв - Угловой
26'
Бродмедоу Мэджик - Резерв - Угловой
26'
Бродмедоу Мэджик - Резерв - 2-ой Гол
42'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
58'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - 3-ий Гол
65'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - 4-ый Гол
73'
Бродмедоу Мэджик - Резерв - Угловой
74'
Бродмедоу Мэджик - Резерв - Угловой
78'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - Угловой
79'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2
Статистика матча
Атаки
84
82
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
2
6
Удары в створ ворот
15
7
