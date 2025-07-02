Фрибет 15000₽
02.07.2025

Смотреть онлайн Боруссия Дортмунд - Монтеррей 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйФИФА - Клубный кубок мира: Боруссия ДортмундМонтеррей, 4 тур . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мерседес-Бенц Стэдиум. Судить этот матч будет Facundo Raul Tello Figueroa.

МСК, 4 тур, Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум
ФИФА - Клубный кубок мира
Боруссия Дортмунд
Серу Гирасси 14'
Серу Гирасси 24'
Завершен
2 : 1
02 июля 2025
Монтеррей
German Berterame 48'
Серу Гирасси icon
14'
Серу Гирасси icon
24'
Счет после первого тайма 2:0 : 2,0
German Berterame icon
48'
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Боруссия Дортмунд - Угловой
8'
Угловой
Монтеррей - Угловой
11'
Угловой
Монтеррей - Угловой
12'
Угловой
Боруссия Дортмунд - Угловой
14'
Серу Гирасси - 1-ый Гол забит с передачи Карим Адейеми
21'
Угловой
Боруссия Дортмунд - Угловой
24'
Серу Гирасси - 2-ой Гол
44'
Угловой
Монтеррей - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 2,0
48'
German Berterame - 3-ий Гол
68'
Угловой
Монтеррей - Угловой
85'
Угловой
Монтеррей - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,0

Превью матча Боруссия Дортмунд — Монтеррей

Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
1
Швейцария
Грегор Кобель
25
Германия
Никлас Зюле
3
Германия
Вальдемар Антон
5
Алжир
Рами Бенсебайни
26
Норвегия
Юлиан Рюэрсон
8
Англия
Феликс Нмеча
13
Германия
Паскаль Гросс
24
Швеция
Daniel Svensson
77
Англия
Jobe bellingham
9
Франция
Серу Гирасси
27
Германия
Карим Адейеми
Тренер
Хорватия
Нико Ковач
Монтеррей Монтеррей
1
Аргентина
Эстебан Андрада
14
Мексика
Erick Aguirre
33
Колумбия
Стефан Медина
93
Испания
Серхио Рамос
3
Мексика
Gerardo Arteaga
30
Аргентина
Jorge Rodriguez
6
Колумбия
Nelson Deossa
10
Испания
Серхио Каналес
8
Испания
Оливер Торрес
7
Аргентина
German Berterame
17
Мексика
Хесус Корона
Тренер
Испания
Доменек Торрент Фонт

Статистика матча

Владение мячом
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
46%
Монтеррей Монтеррей
54%
Атаки
90,90,0
95,95,0
Угловые
3
5
Фолы
13
9
Удары (всего)
5
11
Удары мимо ворот
3
7
Удары в створ ворот
3
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Facundo Raul Tello Figueroa (Саудовская Аравия).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 2 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Facundo Raul Tello Figueroa назначал пенальти

Игры 4 тур
02.07.2025
Боруссия Дортмунд
2:1
Монтеррей
Завершен
01.07.2025
Реал Мадрид
1:0
Ювентус
Завершен
Комментарии к матчу
