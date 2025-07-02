Смотреть онлайн Боруссия Дортмунд - Монтеррей 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — ФИФА - Клубный кубок мира: Боруссия Дортмунд — Монтеррей, 4 тур . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мерседес-Бенц Стэдиум. Судить этот матч будет Facundo Raul Tello Figueroa.
Превью матча Боруссия Дортмунд — Монтеррей
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Facundo Raul Tello Figueroa (Саудовская Аравия).
За последние 1 матчей судья показал 2 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Facundo Raul Tello Figueroa назначал пенальти