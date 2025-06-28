28.06.2025
Смотреть онлайн North Sunshine Eagles U23 - Eastern Lions U23 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Victoria PL 1 U23: North Sunshine Eagles U23 — Eastern Lions U23 . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .
МСК
Australia Victoria PL 1 U23
Завершен
1 : 2
28 июня 2025
Eastern Lions U23
82'
84'
Текстовая трансляция
6'
Eastern Lions U23 - Угловой
12'
Eastern Lions U23 - Угловой
26'
North Sunshine Eagles U23 - 1-ый Гол
44'
Eastern Lions U23 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
77'
North Sunshine Eagles U23 - Угловой
Eastern Lions U23 - 2-ой Гол
Eastern Lions U23 - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча North Sunshine Eagles U23 — Eastern Lions U23
Статистика матча
Атаки
49
72
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
8
9
