Превью матча Велес Сарсфилд (резерв) — Сан Лорензо де Альмагро рез.

Команда Велес Сарсфилд (резерв) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Сан Лорензо де Альмагро рез., сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 августа 2025 на поле команды Сан Лорензо де Альмагро рез., в том матче победу одержали хозяева.