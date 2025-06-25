25.06.2025
Смотреть онлайн Галвез U20 - AD Vasco Da Gama AC U20 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Лига U20: Галвез U20 — AD Vasco Da Gama AC U20 . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия - Лига U20
Завершен
2 : 2
25 июня 2025
Превью матча Галвез U20 — AD Vasco Da Gama AC U20
Статистика матча
Атаки
84
52
Угловые
3
0
Комментарии к матчу