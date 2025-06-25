Фрибет 15000₽
25.06.2025

Смотреть онлайн AD Uirapuru - СЕ Операрио ВГ 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Matches: AD UirapuruСЕ Операрио ВГ . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Brazil Matches
AD Uirapuru
16'
19'
90+4'
Завершен
3 : 5
25 июня 2025
СЕ Операрио ВГ
27'
45+2'
51'
64'
89'
Смотреть онлайн
AD Uirapuru icon
16'
AD Uirapuru icon
19'
Operario MT icon
27'
Operario MT icon
45+2'
Счет после первого тайма 2:2
Operario MT icon
51'
Operario MT icon
64'
Operario MT icon
89'
AD Uirapuru icon
90+4'
Матч закончился со счётом 3:5
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Operario MT - Угловой
16'
AD Uirapuru - 1-ый Гол
19'
AD Uirapuru - 2-ой Гол
23'
Угловой
Operario MT - Угловой
27'
Operario MT - 3-ий Гол
35'
Угловой
AD Uirapuru - Угловой
36'
Угловой
Operario MT - Угловой
45'
Угловой
Operario MT - Угловой
45+2'
Operario MT - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2
51'
Угловой
Operario MT - Угловой
51'
Operario MT - 5-ый Гол
55'
Угловой
Operario MT - Угловой
60'
Угловой
AD Uirapuru - Угловой
64'
Operario MT - 6-ый Гол
75'
Угловой
Operario MT - Угловой
80'
Угловой
AD Uirapuru - Угловой
80'
Угловой
AD Uirapuru - Угловой
81'
Угловой
AD Uirapuru - Угловой
89'
Operario MT - 7-ый Гол
90+4'
AD Uirapuru - 8-ый Гол
90+5'
Угловой
AD Uirapuru - Угловой
Матч закончился со счётом 3:5

Превью матча AD Uirapuru — СЕ Операрио ВГ

Статистика матча

Атаки
75
86
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
9
6
