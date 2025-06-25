25.06.2025
Смотреть онлайн AD Uirapuru - СЕ Операрио ВГ 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Matches: AD Uirapuru — СЕ Операрио ВГ . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Matches
AD Uirapuru
16'
19'
90+4'
Завершен
3 : 5
25 июня 2025
СЕ Операрио ВГ
27'
45+2'
51'
64'
89'
Текстовая трансляция
14'
Operario MT - Угловой
16'
AD Uirapuru - 1-ый Гол
19'
AD Uirapuru - 2-ой Гол
23'
Operario MT - Угловой
27'
Operario MT - 3-ий Гол
35'
AD Uirapuru - Угловой
36'
Operario MT - Угловой
45'
Operario MT - Угловой
45+2'
Operario MT - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2
51'
Operario MT - Угловой
51'
Operario MT - 5-ый Гол
55'
Operario MT - Угловой
60'
AD Uirapuru - Угловой
64'
Operario MT - 6-ый Гол
75'
Operario MT - Угловой
80'
AD Uirapuru - Угловой
80'
AD Uirapuru - Угловой
81'
AD Uirapuru - Угловой
89'
Operario MT - 7-ый Гол
90+4'
AD Uirapuru - 8-ый Гол
90+5'
AD Uirapuru - Угловой
Матч закончился со счётом 3:5
Статистика матча
Атаки
75
86
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
9
6
