30.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Bolivia Primera Division: Аврора — Альвэйс Реади, 12 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Феликс Каприль.
МСК, 12 тур, Стадион: Феликс Каприль
Bolivia Primera Division
Аврора
Merardo David Robles Amarilla 33'
Завершен
1 : 1
30 июня 2025
Альвэйс Реади
Фернандо Сауседо 45+2'
Фернандо Сауседо
45+2'
Счет после первого тайма 1:1 : 5,2
Матч закончился со счётом 1:1 : 5,2
Текстовая трансляция
3'
Альвэйс Реади - Угловой
9'
Альвэйс Реади - Угловой
17'
Альвэйс Реади - Угловой
29'
Альвэйс Реади - Угловой
32'
Аврора - Угловой
33'
Merardo David Robles Amarilla - 1-ый Гол
42'
Альвэйс Реади - Угловой
45+2'
Фернандо Сауседо - 2-ой Гол
49'
Аврора - Угловой
66'
Аврора - Угловой
69'
Альвэйс Реади - Угловой
71'
Альвэйс Реади - Угловой
72'
Аврора - Угловой
87'
Альвэйс Реади - Угловой
90+5'
Аврора - Угловой
Превью матча Аврора — Альвэйс Реади
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
41%
59%
Атаки
60
87
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
5
5
Комментарии к матчу