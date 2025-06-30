Фрибет 15000₽
30.06.2025

Смотреть онлайн Аврора - Альвэйс Реади 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияBolivia Primera Division: АврораАльвэйс Реади, 12 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Феликс Каприль.

МСК, 12 тур, Стадион: Феликс Каприль
Bolivia Primera Division
Аврора
Merardo David Robles Amarilla 33'
Завершен
1 : 1
30 июня 2025
Альвэйс Реади
Фернандо Сауседо 45+2'
Смотреть онлайн
Merardo David Robles Amarilla icon
33'
Фернандо Сауседо icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:1 : 5,2
Матч закончился со счётом 1:1 : 5,2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Альвэйс Реади - Угловой
9'
Угловой
Альвэйс Реади - Угловой
17'
Угловой
Альвэйс Реади - Угловой
29'
Угловой
Альвэйс Реади - Угловой
32'
Угловой
Аврора - Угловой
33'
Merardo David Robles Amarilla - 1-ый Гол
42'
Угловой
Альвэйс Реади - Угловой
45+2'
Фернандо Сауседо - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 5,2
49'
Угловой
Аврора - Угловой
66'
Угловой
Аврора - Угловой
69'
Угловой
Альвэйс Реади - Угловой
71'
Угловой
Альвэйс Реади - Угловой
72'
Угловой
Аврора - Угловой
87'
Угловой
Альвэйс Реади - Угловой
90+5'
Угловой
Аврора - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 5,2

Превью матча Аврора — Альвэйс Реади

История последних встреч

Аврора
Аврора
Альвэйс Реади
Аврора
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
04.12.2025
Альвэйс Реади
Альвэйс Реади
5:3
Аврора
Аврора
Обзор
05.10.2025
Альвэйс Реади
Альвэйс Реади
4:2
Аврора
Аврора
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Аврора Аврора
41%
Альвэйс Реади Альвэйс Реади
59%
Атаки
60
87
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
5
5
Комментарии к матчу
