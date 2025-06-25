25.06.2025
Смотреть онлайн Флуминенсе Пиауи (20) - Альтос (20) 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Лига U20: Флуминенсе Пиауи (20) — Альтос (20) . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия - Лига U20
Отменен
1 : 1
25 июня 2025
Альтос (20)
32'
Текстовая трансляция
6'
Флуминенсе Пиауи (20) - 1-ый Гол
9'
Флуминенсе Пиауи (20) - Угловой
11'
Флуминенсе Пиауи (20) - Угловой
19'
Альтос (20) - Угловой
32'
Альтос (20) - 2-ой Гол
36'
Альтос (20) - Угловой
43'
Альтос (20) - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 3,3
51'
Флуминенсе Пиауи (20) - Угловой
55'
Альтос (20) - Угловой
63'
Флуминенсе Пиауи (20) - Угловой
65'
Флуминенсе Пиауи (20) - Угловой
73'
Флуминенсе Пиауи (20) - Угловой
90'
Флуминенсе Пиауи (20) - Угловой
Превью матча Флуминенсе Пиауи (20) — Альтос (20)
Статистика матча
Атаки
149
142
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
12
3
Удары в створ ворот
7
1
Комментарии к матчу