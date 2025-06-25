Фрибет 15000₽
25.06.2025

Смотреть онлайн Санта Круз РС - Capao Da Canoa 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Гаушу 2: Санта Круз РСCapao Da Canoa, 8 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio dos Platanos.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio dos Platanos
Чемпионат Гаушу 2
Санта Круз РС
20'
Завершен
1 : 0
25 июня 2025
Capao Da Canoa
Смотреть онлайн
Santa Cruz icon
20'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
20'
Santa Cruz - 1-ый Гол
25'
Угловой
Capao Da Canoa - Угловой
45+3'
Угловой
Capao Da Canoa - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
63'
Угловой
Capao Da Canoa - Угловой
85'
Угловой
Santa Cruz - Угловой
88'
Угловой
Santa Cruz - Угловой
90+5'
Угловой
Capao Da Canoa - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Санта Круз РС — Capao Da Canoa

Статистика матча

Владение мячом
Санта Круз РС Санта Круз РС
50%
Capao Da Canoa Capao Da Canoa
50%
Атаки
74
76
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
7
4
Игры 8 тур
25.06.2025
CE Bento Goncalves
0:1
Грамаденси
Завершен
25.06.2025
Лажеаденсе
2:1
Фарропилья
Завершен
25.06.2025
Санта Круз РС
1:0
Capao Da Canoa
Завершен
22.06.2025
ГЕ Баже
0:0
Интер де Санта Мария
Завершен
22.06.2025
Пасу-Фунду РС
1:0
Униан Фредерикенсе
Завершен
22.06.2025
Айморе
3:1
Гаучо Пассо Фундо
Завершен
