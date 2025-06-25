25.06.2025
Смотреть онлайн Санта Круз РС - Capao Da Canoa 25.06.2025. Прямая трансляция
Матч турнира Бразилия — Чемпионат Гаушу 2: Санта Круз РС — Capao Da Canoa, 8 тур. Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio dos Platanos.
МСК, 8 тур, Стадион: Estadio dos Platanos
Чемпионат Гаушу 2
Санта Круз РС
20'
Завершен
1 : 0
25 июня 2025
Текстовая трансляция
20'
Santa Cruz - 1-ый Гол
25'
Capao Da Canoa - Угловой
45+3'
Capao Da Canoa - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
63'
Capao Da Canoa - Угловой
85'
Santa Cruz - Угловой
88'
Santa Cruz - Угловой
90+5'
Capao Da Canoa - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
74
76
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
7
4
