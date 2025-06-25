25.06.2025
Смотреть онлайн CE Bento Goncalves - Грамаденси 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Гаушу 2: CE Bento Goncalves — Грамаденси, 8 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos.
МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos
Чемпионат Гаушу 2
Завершен
0 : 1
25 июня 2025
Грамаденси
79'
Текстовая трансляция
4'
Грамаденси - Угловой
16'
Грамаденси - Угловой
17'
CE Bento Goncalves - Угловой
20'
Грамаденси - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
59'
CE Bento Goncalves - Угловой
60'
CE Bento Goncalves - Угловой
61'
CE Bento Goncalves - Угловой
71'
Грамаденси - Угловой
75'
Грамаденси - Угловой
79'
Грамаденси - Угловой
79'
Грамаденси - 1-ый Гол
83'
CE Bento Goncalves - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча CE Bento Goncalves — Грамаденси
Статистика матча
Владение мячом
53%
Атаки
105
114
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
2
4
Комментарии к матчу