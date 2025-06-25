Фрибет 15000₽
25.06.2025

Смотреть онлайн CE Bento Goncalves - Грамаденси 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Гаушу 2: CE Bento GoncalvesГрамаденси, 8 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos
Чемпионат Гаушу 2
CE Bento Goncalves
Завершен
0 : 1
25 июня 2025
Грамаденси
79'
Счет после первого тайма 0:0
Грамаденси icon
79'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Грамаденси - Угловой
16'
Угловой
Грамаденси - Угловой
17'
Угловой
CE Bento Goncalves - Угловой
20'
Угловой
Грамаденси - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
59'
Угловой
CE Bento Goncalves - Угловой
60'
Угловой
CE Bento Goncalves - Угловой
61'
Угловой
CE Bento Goncalves - Угловой
71'
Угловой
Грамаденси - Угловой
75'
Угловой
Грамаденси - Угловой
79'
Угловой
Грамаденси - Угловой
79'
Грамаденси - 1-ый Гол
83'
Угловой
CE Bento Goncalves - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча CE Bento Goncalves — Грамаденси

Статистика матча

Владение мячом
CE Bento Goncalves CE Bento Goncalves
47%
Грамаденси Грамаденси
53%
Атаки
105
114
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
2
4
Игры 8 тур
25.06.2025
CE Bento Goncalves
0:1
Грамаденси
Завершен
25.06.2025
Лажеаденсе
2:1
Фарропилья
Завершен
25.06.2025
Санта Круз РС
1:0
Capao Da Canoa
Завершен
22.06.2025
ГЕ Баже
0:0
Интер де Санта Мария
Завершен
22.06.2025
Пасу-Фунду РС
1:0
Униан Фредерикенсе
Завершен
22.06.2025
Айморе
3:1
Гаучо Пассо Фундо
Завершен
Комментарии к матчу
