25.06.2025
Смотреть онлайн Keystone FC Women - Pennsylvania Classics Women 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Keystone FC Women — Pennsylvania Classics Women . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Keystone FC Women
34'
37'
Завершен
2 : 2
25 июня 2025
Pennsylvania Classics Women
61'
90+4'
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
2'
Keystone FC Women - Угловой
20'
Keystone FC Women - Угловой
22'
Pennsylvania Classics Women - Угловой
34'
Keystone FC Women - 1-ый Гол
37'
Keystone FC Women - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
49'
Keystone FC Women - Угловой
59'
Pennsylvania Classics Women - Угловой
59'
Pennsylvania Classics Women - Угловой
61'
Pennsylvania Classics Women - 3-ий Гол
63'
Pennsylvania Classics Women - Угловой
65'
Pennsylvania Classics Women - Угловой
77'
Keystone FC Women - Угловой
90+4'
Pennsylvania Classics Women - Угловой
90+4'
Pennsylvania Classics Women - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2
Превью матча Keystone FC Women — Pennsylvania Classics Women
Статистика матча
Атаки
93
77
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
7
10
Комментарии к матчу