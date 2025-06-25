Фрибет 15000₽
25.06.2025

Смотреть онлайн KC Courage - FC Wichita Women 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: KC CourageFC Wichita Women . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
KC Courage
Завершен
0 : 1
25 июня 2025
FC Wichita Women
86'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
FC Wichita Women icon
86'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
45+1'
Угловой
KC Courage - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
59'
Угловой
KC Courage - Угловой
70'
Угловой
FC Wichita Women - Угловой
86'
Угловой
FC Wichita Women - Угловой
86'
FC Wichita Women - 1-ый Гол
90'
Угловой
FC Wichita Women - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча KC Courage — FC Wichita Women

Статистика матча

Атаки
73
46
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
17
2
Удары в створ ворот
7
2
Комментарии к матчу
